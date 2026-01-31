Любопытный малыш №9: в петербургском зоопарке родился детеныш игрунки

В Ленинградском зоопарке случилось приятное событие: у игрунок Хельги и Лусио родился девятый ребенок. Первые два месяца детеныш будет путешествовать на спинах родителей, знакомясь с миром.

Имя для малыша еще не придумали, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Новорожденный очень любопытен и активно осваивает вольер. Посмотреть на семейство можно в часы работы зверинца.

Игрунки — миниатюрные обезьяны, которые ловко перемещаются по деревьям как белки. Самцы обычно крупнее самок: их рост достигает 188 мм, а у самок — 185 мм.

Эти приматы питаются древесным соком, фруктами, семенами, цветами и грибами. В природе они обитают в лесах северо-востока и центра Бразилии, но жителям Петербурга не придется лететь за океан, чтобы их увидеть.

