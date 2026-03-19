ГАТИ фиксирует прогресс: парковка во дворах Петербурга стала законопослушнее

Три зимних месяца штрафы за нарушения правил парковки во дворах получили 5300 водителей.

Количество нарушений правил парковки в Санкт-Петербурге за прошлую зиму сократилось почти на 20%. По данным ГАТИ, за три зимних месяца штрафы за неправильную парковку во дворах выписали 5300 автовладельцам, в то время как в сезоне 2024–2025 годов их было 6200.​

Среди основных нарушений лидирует парковка на газонах: запрет проигнорировали 4300 водителей, что на 300 случаев меньше, чем год назад.

Перекрытие проходов к домам машинами стало реже почти в 2,5 раза, а парковка рядом с контейнерными площадками — в полтора раза.​

За порядком в городе продолжают следить 15 автомобилей, оснащенных комплексами видеофиксации. Они работают по 18 маршрутам, охватывающим практически все дворы районов.​