1 таблетка на дрова – и дымоход "поет" от чистоты: от векового слоя сажи не осталось и следа – мощная тяга 10 из 10

Как прочистить дымоход, не забираясь на крышу

Печь или камин – сердце дома, ведь без них нет ни тепла, ни уюта. Поэтому важно поддерживать печь и камин в рабочем состоянии, в том числе регулярно прочищать дымоход. Иначе не будет ни тяги, ни жара. При этом не стоит спешить забираться на крышу или вызывать специалистов: в ряде случаев решить вопрос можно самостоятельно, по крайней мере, на какое-то время. Как это сделать, объяснил автор канала "Блог о дизайне" (18+).

По словам эксперта, очистить дымоход от векового слоя сажи поможет обычный нафталин. Раньше с его помощью выводили моль, тараканов, мошек и других вредителей, ведь нафталин обладает резким и довольно неприятным запахом.

Но выяснилось, что пары нафталина также способны растворять отложения сажи. Поэтому его стали активно использовать для чистки дымоходов.

Как применять

Достаточно положить на дрова 1 таблетку нафталина, поджечь и дождаться полного прогорания древесины. Окна и форточки лучше открыть, а из дома выйти, так как в комнату из печи пойдет резкий запах. Но результат порадует. По возвращении в дом все нужно хорошенько проветрить.

Этот способ подойдет и для прочистки дымохода в бане, но только если вы не планируете посещать ее несколько дней. Ведь быстро выветрить из бани запах нафталина будет довольно сложно. По этой же причине такой метод не годится для прочистки открытых каминов.

Личный опыт интернет-пользователей

Владельцы печей поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами чистят дымоход:

"Каждый месяц протапливаю печь осиновыми дровами: сажи нет, тяга остается хорошей". "Дед постоянно палил в печи сушеные картофельные очистки и с дымоходом проблем не знал". "Я прочищаю дымоход ершом. Самый эффективный и надежный способ".

