Семейные ценности против сценаристов: что взволновало зрителей в новом сезоне «Клюквенного щербета»

Начало четвертого сезона популярного турецкого сериала «Клюквенный шербет» оказалось по-настоящему горячим. После выхода трейлера в соцсетях разгорелась волна возмущения.
В итоге все переросло в официальные жалобы и даже вмешательство государственного цензора Турции. Главная причина — новый сюжетный поворот с любовной линией между героями Доа и Фиразом.
Любовь запретная по семейным правилам
По сюжету Доа и Фираз — не кровные родственники, но их супруги — брат и сестра. Тем не менее между ними завязывается роман, и в конце первой серии четвертого сезона это показали довольно явно.
Для турецкой аудитории подобный ход вызвал шок и раздражение, его считают нарушением моральных и семейных устоев, пишет КП.
Многие отмечают, что Доа всегда была примером чистоты и принципиальности, а эта новая линия разрушает образ героини ради дешевой интриги и сенсации.
Реакция цензора и возможное будущее сериала
Ата Бенли, глава государственного цензора Турции RTÜK, выразил озабоченность происходящим.
В официальном заявлении он заверил, что расследование начато, и властные органы примут необходимые меры для защиты моральных ценностей, особенно тех, что касаются семьи.
Уже принято решение снять «Клюквенный шербет» с эфирного расписания, а также грозят штрафы и проверка работы режиссера и сценаристов, пишет ura.news.
Съемочная команда удалила проморолик ко второй серии и заявила, что готова пересмотреть сюжетные линии, сообщает life.ru.
Поклонники при этом разделились: одни считают, что сериал стоит поддержать и сохранить, другие — понимают цензоров и требуют полного закрытия из-за неприемлемого контента.