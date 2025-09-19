«Закрываются руками продавца»: напитки «с собой» могут привести к инфекции

Новости по теме

Из чего делают магазинные салаты: правда ли еще есть риск отравиться, купив контейнер с оливье?

Перейти

В Питере пить, но только кофе: как Северная столица стала меккой любителей бодрящего напитка

Перейти

Кура преткновения: фермерские бройлеры оказались вне закона — теперь точно рискуют пропасть с прилавков

Перейти

Дата, адрес, надпись на английском: на что обращать внимание при покупке пачки кофе

Перейти

В гранулах арабики не обнаружено? Что мы на самом деле пьем под видом растворимого кофе

Перейти