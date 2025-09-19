«Закрываются руками продавца»: напитки «с собой» могут привести к инфекции

Любители бодрящего кофе или освежающего лимонада «с собой» не задумываются о том, какой путь проходит напиток, прежде чем попасть к ним в руки.
Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина в интервью порталу «Городовой» рассказала о потенциальных рисках, связанных с напитками на вынос, и о том, как себя обезопасить.
«Любой напиток на вынос может нести риск»
“Любой напиток на вынос может нести риск пищевых инфекций, если технологии приготовления, хранения или транспортировки нарушены”, — предупреждает диетолог.
По ее словам, существует ряд факторов, повышающих эту вероятность:
- Неправильное охлаждение горячих напитков или нарушение температурного режима при приготовлении.
- Повторная упаковка или длительное нахождение напитка при комнатной температуре.
- Несоблюдение гигиены поверхностей и посуды.
- Несвежие ингредиенты.
- Перекрестное загрязнение при транспортировке, например, через открытые крышки или вставленные трубочки.
«Сами по себе даже напитки с высокой термообработкой заливаются в одноразовые стаканы, закрываются образцовыми крышками, но крышки и тара не стерилизуются», — отмечает Мухина.
Особую опасность представляет контакт рук продавца с крышками.
«Закрываются руками продавца, а к ним касаются сразу губами и соответственно можно легко заразится и кишечными инфекциями и паразитозами. Если гиниенические нормы сотрудников заведения, где продаются напитки на вынос, не соблюдаются».
Сиропы: не причина, но проводник инфекции
Вкусовые и ароматические добавки, а также сиропы сами по себе не вызывают инфекций. Однако, если они поступают “из сомнительных источников или недобросовестно хранятся, то есть возможность получить заражение”.
Как себя обезопасить?
Марият Мухина дает четкие рекомендации, как минимизировать риски:
- Выбирать сертифицированные заведения, где соблюдаются санитарные нормы.
- Обращать внимание на температуру хранения: горячие напитки должны быть выше 60°C, холодные — 4°C или ниже, с минимальным временем между приготовлением и потреблением.
- Упаковка должна быть целой, а срок годности и дата приготовления — правильно указаны.
- Посуда и столовые приборы должны быть либо одноразовыми, либо хорошо промытыми и продезинфицированными.
“В заведении соблюдают персоналом правила личной гигиены и санитарной обработки поверхностей”, — резюмирует диетолог, подчеркивая важность соблюдения этих правил персоналом.