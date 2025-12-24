Городовой / Город / Город на чемоданах: петербургские вокзалы увезли свыше 34 миллионов человек в этом году
Опубликовано: 24 декабря 2025 12:09
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С начала года железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга приняли и отправили свыше 34 миллионов пассажиров.

В течение первых одиннадцати месяцев 2025 года железнодорожные вокзалы Санкт-Петербурга приняли свыше 34 миллионов гостей. Наибольшей популярностью пользовались пригородные поезда, которыми воспользовались 26,8 миллиона человек.

Для поездок на дальние расстояния предпочли железнодорожный транспорт более 10,6 миллиона пассажиров, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Абсолютным лидером по количеству обслуженных туристов стал Московский вокзал. Его услугами за отчетный период воспользовались 12,3 миллиона человек.

За ним следуют Балтийский вокзал с 9,1 миллиона и Финляндский, через который прошли 8,5 миллиона путешественников.

Витебский вокзал принял 4,9 миллиона пассажиров, а Ладожский за тот же срок обслужил 2,6 миллиона человек. За январь — ноябрь 2025 года составлено распределение по вокзалам, отражающее популярность каждого.

Также отмечено, что маршруты между Санкт-Петербургом и Валдаем в этом году выбрали свыше 105 тысяч человек.

Автор:
Юлия Аликова
Город
