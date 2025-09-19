Рецепт из дома: почему Петербуржцы массово переходят на онлайн-аптеки и тратят больше

Новости по теме

«Ночь, улица, фонарь, аптека…» — реальность или вымысел: ищем ту самую аптеку, воспетую Блоком в Петербурге

Перейти

Лекарства под замком, иностранцы по QR-коду: что нового ждет россиян в июне 2025 года

Перейти

Льготы на лекарства для блокадников в Петербурге: как получить рецепт и забрать препарат из аптеки

Перейти

Лекарство появится уже в 2025 году: совсем скоро домашние кошки смогут жить до 30 лет

Перейти

«Кремация будет дешевле»: петербурженка подсчитала стоимость похорон в 2025 году

Перейти