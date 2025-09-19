Рецепт из дома: почему Петербуржцы массово переходят на онлайн-аптеки и тратят больше

С начала 2025 года каждый житель Петербурга в среднем потратил на медикаменты почти 10 тысяч рублей, пишет ДП.
Особенно интересно, что все больше лекарств покупают через интернет. Объем продаж таким образом за 7 месяцев вырос сразу на 66% в рублях и на 54% в упаковках.
Это объясняется удобством заказа, экономией времени, возможностью быстро находить аналоги и следить за акциями и скидками.
Что будет дальше?
Эксперты считают, что классические аптеки скорее станут пунктами выдачи и покупки лекарств в основном перейдут в цифровой формат.
Этот переход начался еще в пандемию, но сейчас набирает обороты даже активнее.