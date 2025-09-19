Городовой / Общество / Рецепт из дома: почему Петербуржцы массово переходят на онлайн-аптеки и тратят больше
Рецепт из дома: почему Петербуржцы массово переходят на онлайн-аптеки и тратят больше

Опубликовано: 19 сентября 2025 22:30
Аптека
Рецепт из дома: почему Петербуржцы массово переходят на онлайн-аптеки и тратят больше
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru

Жители Петербурга тратят на лекарства больше всех в России.

С начала 2025 года каждый житель Петербурга в среднем потратил на медикаменты почти 10 тысяч рублей, пишет ДП.

Особенно интересно, что все больше лекарств покупают через интернет. Объем продаж таким образом за 7 месяцев вырос сразу на 66% в рублях и на 54% в упаковках.

Это объясняется удобством заказа, экономией времени, возможностью быстро находить аналоги и следить за акциями и скидками.

Что будет дальше?

Эксперты считают, что классические аптеки скорее станут пунктами выдачи и покупки лекарств в основном перейдут в цифровой формат.

Этот переход начался еще в пандемию, но сейчас набирает обороты даже активнее.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
