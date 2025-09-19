Городовой / Город / Архитектурный эксперимент эпохи: дом длиной почти 370 метров в Петербурге
Архитектурный эксперимент эпохи: дом длиной почти 370 метров в Петербурге

Опубликовано: 19 сентября 2025 19:16
Длинное изогнутое здание быстро окрестили «колбасой».

На улице Бабушкина, 61 стоит дом, который невозможно не заметить. Его длина — почти 370 метров, а изогнутая форма породила народное прозвище — "колбаса".

Щемиловка и рабочие кварталы

Дом очертил южную границу Щемиловского жилмассива, построенного для рабочих пивоваренного завода "Вена", Фарфорового завода и станции Сортировочная. Это был типичный рабочий квартал: рядом с производством и без излишних удобств, но с функциональной планировкой.

Экономия и новый быт

Архитектор Григорий Симонов проектировал дом исходя из реальностей эпохи: дефицит материалов, курс на массовое дешёвое жильё. В квартирах не предусматривалось ванных комнат и кухонь: жители мылись в общественных банях и питались на фабриках-кухнях. Такой "новый быт" соответствовал идеологии 1930-х годов.

Коммунальные реалии

Дом состоит из 25 секций по 10 квартир в каждой. Первоначально это были коммуналки, и значительная их часть сохраняется до сих пор. Лишь после войны в квартирах начали устанавливать ванны.

Несмотря на улучшения, жильцы и сегодня жалуются на хлипкие внутренние стены и старые трубы.

Архитектурные особенности

Изгиб дома объяснялся не дизайнерской задумкой, а практической необходимостью — нужно было очертить границу жилмассива и будущей улицы. У каждой секции предполагался свой цвет, но этот план не был реализован.

Симонов ориентировался на немецкие проекты Бруно Траута, однако адаптировал их под советские реалии.

Особый штрих — арка напротив центральной аллеи квартала, которая, правда, вскоре потеряла перспективу из-за постройки котельной.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
