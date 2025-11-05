Медведи были бы меньшим злом: от чего на самом деле страдала стройка Петербурга

Санкт-Петербург, город, окутанный множеством легенд, часто называют «городом на костях» из-за суровых условий его основания.
Болота, климат, болезни и нехватка ресурсов — вот лишь немногие из реальных преград, с которыми столкнулись строители.
Но что насчет диких зверей, и в частности, медведей? Иногда звучит история о том, что косолапые нападали на строителей, вынуждая Петра I объявить им войну.
Насколько реальна эта история?
«Город на костях» и «город медведей»: Разбираем мифы основания Санкт-Петербурга
Ведущий экскурсовод «Петербург 24» Наталья Серегина пролила свет на этот вопрос.
«История о том, что строительству Санкт-Петербурга мешали медведи, – это скорее народная легенда, чем подтвержденный исторический факт», — отмечает она.
Действительно, территории вокруг будущего города, включая Елагин остров, были покрыты лесами, где могли обитать дикие животные, в том числе и медведи.
Почему легенда о медвежьих нападениях покорила сердца петербуржцев?
Однако, масштабные нападения на строителей и «организованная охота по приказу Петра I», о которых иногда говорят, «не находят документального подтверждения». Наталья Серегина подчеркивает:
«Основные трудности при строительстве были связаны с болотистой местностью, суровым климатом, болезнями и нехваткой ресурсов, а не с дикими зверями».
Легенда о медвежьих нападениях, по мнению экскурсовода, «скорее всего, возникла как яркий фольклорный элемент, подчеркивающий драматизм и героизм основания города на неосвоенных землях».
Болотный враг против косолапого
Таким образом, хотя в мифе о медвежьей угрозе «есть доля правды» в том, что дикие звери могли обитать в окрестностях, «основные враги строителей Петербурга были совсем другие – болота, лихорадка и отсутствие дорог».
История о «битве с медведями» звучит куда более эффектно, чем рассказы о грязи, глине и комарах, поэтому она и «прижилась в народе», придавая процессу основания города дополнительный драматизм и героический оттенок.