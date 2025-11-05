Городовой / Город / Медведи были бы меньшим злом: от чего на самом деле страдала стройка Петербурга
Медведи были бы меньшим злом: от чего на самом деле страдала стройка Петербурга

Опубликовано: 5 ноября 2025 12:07
Медвежья правда
Медведи были бы меньшим злом: от чего на самом деле страдала стройка Петербурга
Городовой ру

В такую страшную правду сложнее поверить, чем в легенды.

Санкт-Петербург, город, окутанный множеством легенд, часто называют «городом на костях» из-за суровых условий его основания.

Болота, климат, болезни и нехватка ресурсов — вот лишь немногие из реальных преград, с которыми столкнулись строители.

Но что насчет диких зверей, и в частности, медведей? Иногда звучит история о том, что косолапые нападали на строителей, вынуждая Петра I объявить им войну.

Насколько реальна эта история?

«Город на костях» и «город медведей»: Разбираем мифы основания Санкт-Петербурга

Ведущий экскурсовод «Петербург 24» Наталья Серегина пролила свет на этот вопрос.

«История о том, что строительству Санкт-Петербурга мешали медведи, – это скорее народная легенда, чем подтвержденный исторический факт», — отмечает она.

Действительно, территории вокруг будущего города, включая Елагин остров, были покрыты лесами, где могли обитать дикие животные, в том числе и медведи.

Почему легенда о медвежьих нападениях покорила сердца петербуржцев?

Однако, масштабные нападения на строителей и «организованная охота по приказу Петра I», о которых иногда говорят, «не находят документального подтверждения». Наталья Серегина подчеркивает:

«Основные трудности при строительстве были связаны с болотистой местностью, суровым климатом, болезнями и нехваткой ресурсов, а не с дикими зверями».

Легенда о медвежьих нападениях, по мнению экскурсовода, «скорее всего, возникла как яркий фольклорный элемент, подчеркивающий драматизм и героизм основания города на неосвоенных землях».

Болотный враг против косолапого

Таким образом, хотя в мифе о медвежьей угрозе «есть доля правды» в том, что дикие звери могли обитать в окрестностях, «основные враги строителей Петербурга были совсем другие – болота, лихорадка и отсутствие дорог».

История о «битве с медведями» звучит куда более эффектно, чем рассказы о грязи, глине и комарах, поэтому она и «прижилась в народе», придавая процессу основания города дополнительный драматизм и героический оттенок.

Автор:
Ксения Пронина
Город
