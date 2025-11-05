Городовой / Город / Летающие авто переходят из мечты в цех: китайская компания XPeng начала их пробное производство
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Свежий воздух даже в непогоду: в Петербурге могут появиться круглогодичные веранды у кафе и ресторанов Город
Об этом месте не расскажут путеводители﻿. История «Знаменки»﻿ — царской усадьбы, где время словно остановилось Город
Основная достопримечательность Петербурга разочаровала туристов. Как сделать так, чтобы ожидания совпали с реальностью? Город
Почему в Петербурге появился излом на Невском проспекте: ошибка строителей или особенности грунта Город
Миллион — но не наличными: в Петербурге многодетным начали выдавать по миллиону на ипотеку Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Летающие авто переходят из мечты в цех: китайская компания XPeng начала их пробное производство

Опубликовано: 5 ноября 2025 12:30
Летающие авто переходят из мечты в цех: китайская компания XPeng начала их пробное производство
Летающие авто переходят из мечты в цех: китайская компания XPeng начала их пробное производство
Городовой ру

Серийный выпуск и начало поставок продукции назначены на 2026 год.

Китайская компания XPeng Aridge приступила к тестовому выпуску на конвейере новых автомобилей, оснащённых летательным модулем Land Aircraft Carrier (LAC). Первый образец этой техники уже изготовлен, сообщает ТАСС.

Предприятия в районе Хуанпу города Гуанчжоу собирается выпускать до 10 тысяч подобных модулей ежегодно. Однако на старте производство ограничено пятью тысячами экземпляров.

При полном использовании мощности линия сможет выдавать готовый летательный аппарат каждые полчаса. Широкий запуск массовых поставок намечен на 2026 год.

LAC выполнен в виде электрофургона с шестью колёсами, а летательный модуль размещается в задней части машины.

Управлять отделением модуля можно через специальное приложение для смартфона. Для корпуса и лопастей используется прочный материал — углепластик, отличающийся малым весом.

Автомобиль способен выполнять функцию станции подзарядки для данного летательного устройства.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью