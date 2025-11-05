Летающие авто переходят из мечты в цех: китайская компания XPeng начала их пробное производство

Китайская компания XPeng Aridge приступила к тестовому выпуску на конвейере новых автомобилей, оснащённых летательным модулем Land Aircraft Carrier (LAC). Первый образец этой техники уже изготовлен, сообщает ТАСС.
Предприятия в районе Хуанпу города Гуанчжоу собирается выпускать до 10 тысяч подобных модулей ежегодно. Однако на старте производство ограничено пятью тысячами экземпляров.
При полном использовании мощности линия сможет выдавать готовый летательный аппарат каждые полчаса. Широкий запуск массовых поставок намечен на 2026 год.
LAC выполнен в виде электрофургона с шестью колёсами, а летательный модуль размещается в задней части машины.
Управлять отделением модуля можно через специальное приложение для смартфона. Для корпуса и лопастей используется прочный материал — углепластик, отличающийся малым весом.
Автомобиль способен выполнять функцию станции подзарядки для данного летательного устройства.