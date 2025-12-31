Почему Новый год в России стали отмечать 1 января: тайны петровской реформы

Петр Великий изменил традицию и дал России Новый год, его реформа сделала праздник общенародным, веселым и современным.

На Руси Новый год раньше отмечали не в январе, а в разное время — весной или осенью. Только Петр I решился внести серьезные перемены и сделать праздник таким, каким мы его знаем сегодня.

Новый год — весной или осенью

До реформы дата Нового года в России менялась. Земледельцы считали 1 марта началом года — ведь это время сева. Иногда Новый год совпадал с днем весеннего равноденствия — 22 марта.

Еще был вариант с 1 сентября — осенний календарь, ставший официальным после принятия христианства и Византийского календаря.

Даже существовал «зимний солнцеворот» 22 декабря как первый день года у некоторых славян-язычников, пишет История.рф.

Решение Петра Великого

20 декабря 1699 года Петр I издал указ — с 1 января 1700 года Новый год в России стали праздновать по-новому, как в Европе.

Он выбрал дату 1 января как начало нового года, а летоисчисление переставили с отсчета от создания мира на расчет от Рождества Христова.

Петр понимал, что новая дата поможет России стать ближе к Европе, и хотел, чтобы праздник стал общенародным, а не просто семейным событием.

Первая новогодняя ночь по указу Петра

В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 года в Москве прошли масштабные празднования. На Красной площади устроили фейерверк и залпы пушек. На улицах горели костры из хвороста и смолы.

Все бояре и придворные оделись в европейские наряды. Петр лично наблюдал за праздником в военной форме, стоя на берегу Москвы-реки, а не в церковном крестном ходе, как раньше.

Так царь хотел сделать праздник светским и современным.

Елка как символ праздника

Петр I велел украшать дома хвойными ветвями — соснами и елями. В Москве даже выставили образцы украшенных деревьев, пишет Родина.

Но после смерти царя традиция забылась почти на сто лет и возродилась только в XIX веке. Теперь елка является символом Нового года во всех семьях России.

Путь праздника в XX веке

В начале XX века появился Дед Мороз — новый символ зимних праздников. Несмотря на революции и перемены в стране, Новый год остался главным зимним праздником.

Только в 1947 году 1 января объявили официальным нерабочим днем в России, а сам праздник стал ярким и веселым торжеством с елками, подарками и гуляниями, сообщает Газета.ру.