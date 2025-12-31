«Коль во МХАТ не попадет…»: новогоднее желание, ставшее билетом в жизнь Владимира Высоцкого

Поворотный момент в жизни музыканта, начавшийся с новогодних чертежей.

Новогодняя ночь 1955-1956 годов стала для молодого Владимира Высоцкого не просто праздником, а точкой отсчета, изменившей всю его дальнейшую судьбу.

Столкнувшись с трудностями учебы в техническом вузе, он принял решение, которое привело его на сцену.

Идиома «как курица лапой» нашла графическую интерпретацию

После школы, поддавшись настояниям родителей, Владимир Высоцкий поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института.

Однако, учеба давалась ему нелегко. Уже к концу первого семестра накопились “хвосты”, и 1 января 1956 года ему предстояло сдать несколько чертежей, чтобы быть допущенным к экзамену.

Друг поэта, Игорь Кохановский, вспоминал эту ночь в своей книге «Все не так, ребята…».

“В 12 часов мы все же откупорили шампанское… и, едва пригубив, опять засели за чертежи”.

После бессонной ночи, наполненной крепким кофе и шампанским, результат работы Высоцкого оказался весьма своеобразным.

“Идиома «как курица лапой», казалось, нашла еще одну графическую интерпретацию в исполнении Володи”, — писал Кохановский.

«Больше в институт не пойду»: решающее желание

Видя свое творение, Высоцкий принял твердое решение:

“Я больше в институт не пойду. Мне там неинтересно”.

Это заявление вызвало шок у его друга:

“Да ты с ума обалдел? … а ты во чего надумал!”.

Однако, юношеское желание попробовать себя в театральном искусстве оказалось сильнее.

“Нет… Все. Буду готовиться, еще есть полгода, попробую поступить в театральный. А это — не мое…”, — заявил будущий артист.

«Коль во МХАТ не попадет…»: путь на сцену

Как пишет mos.ru, это “отчаянно загаданное новогоднее желание” сбылось.

25 января, в свой день рождения, отчислившийся Высоцкий уже пел с Кохановским сочиненную ими песню:

“А коль во МХАТ не попадет, раздавим пол-литровочку”.

В июне того же года он поступил в Школу-студию МХАТ, блестяще сдав экзамены.

После окончания учебы и работы в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина, в 1964 году Высоцкий нашел главную сцену своей жизни — Театр на Таганке.