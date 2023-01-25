У него был определенный образ.
Тайну барда раскрыл его администратор.
Без мужа ей пришлось тяжело.
Он пошел на это сознательно.
Киноленты с его участием пылятся на полках.
Женское счастье она так и не обрела.
Причина у него была веская.
Барда подозревали в шпионаже.
Актриса припомнила о конфликтной ситуации во время съемок «Вертикали».
Творчество и поклонники были главным в жизни великого барда.
Артисту было сложно в существующем строе, но он принимал все, как должное.
В предстоящий проект войдут эпизоды, не попавшие в ленту «Спасибо, что живой».
В споре двух звезд не помог даже сотрудник ГАИ.
Песни барда к кинофильму все равно стали настоящими хитами.
Ввиду новых обстоятельств расследование может быть возобновлено.