Марина Влади раскрыла тайну писем: любовная переписка с Высоцким в руках Росархива

Федеральное архивное агентство получило от Марины Влади личную переписку с Владимиром Высоцким. Как сообщил руководитель Росархива Андрей Артизов, знаменитая французская артистка пожелала, чтобы письма не становились достоянием публики при её жизни. Сейчас ей 87 лет, и эти условия строго соблюдаются.

Артизов уточнил:

«Есть определённые ограничения по документам, которые сам автор или наследник попросили пока не открывать. Вот, в своё время, Марина Влади передала документы, касающиеся жизни Владимира Высоцкого. Она попросила при её жизни не публиковать и не допускать никого к её любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем её волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy», – пояснил он в беседе.

Марина Влади – французская актриса и исполнительница с русскими корнями, была супругой Владимира Высоцкого с 1970 по 1980 год. В дальнейшем она долгое время проживала во Франции. Жизни и творчеству Высоцкого эти письма посвящены в полной мере.

В 2025 году исполнилось 45 лет с тех пор, как не стало Владимира Высоцкого. Советский артист родился 25 января 1938 года в Москве. Он прославился как автор-исполнитель и драматург, чьё творчество нашло отклик у широкой аудитории.

Высоцкий оставил след в кино в таких известных картинах, как «Место встречи изменить нельзя» и «Маленькие трагедии». В общей сложности на его счету десятки ролей, среди которых также «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» и «Вертикаль». После окончания театральной школы в 1960 году он стал ведущим актёром Театра на Таганке и сыграл Гамлета, Галилея и Лопахина.

