«Никогда не обесценится»: это качество советских людей обожал Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий всегда умел называть главное простыми словами. Его песни и роли часто звучали как исповедь, но в одном принципе он был особенно прямолинеен.

На вопрос о том, какое человеческое качество он ценит больше всего, Высоцкий ответил мгновенно:

«В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится».

Для него верность была не романтической категорией, а внутренним кодексом. Она значила и честность перед собой, и стойкость в убеждениях, и способность не предавать людей, с которыми идёшь по жизни. Поэтому слова Высоцкого звучат так же точно сегодня, как и тогда: всё остальное можно потерять, изменить или купить. Верность — нет.