Городовой / Общество / «Никогда не обесценится»: это качество советских людей обожал Владимир Высоцкий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Диетолог предупредила о скрытых рисках моти, бабл-ти и других азиатских фастфудов, набирающих популярность в России Общество
К Петербургу — впритирку: на «Сортавале» перекроют полосу Город
К бою курантов — плюс к чеку: икра и красная рыба могут прибавить 5–7% в цене Город
Не только борщевик: специалист перечислил цветы, которые оставляют ожоги даже без солнца Общество
Русский концептуализм осиротел: умер выдающийся художник Эрик Булатов Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

«Никогда не обесценится»: это качество советских людей обожал Владимир Высоцкий

Опубликовано: 9 ноября 2025 15:30
Высоцкий
«Никогда не обесценится»: это качество советских людей обожал Владимир Высоцкий
Кадр из фильма «Маленькие трагедии» (1979)

Каждый петербуржец его бы понял.

Владимир Высоцкий всегда умел называть главное простыми словами. Его песни и роли часто звучали как исповедь, но в одном принципе он был особенно прямолинеен.

На вопрос о том, какое человеческое качество он ценит больше всего, Высоцкий ответил мгновенно:

«В этом мире я ценю только верность. Без этого ты никто и у тебя нет никого. В жизни это единственная валюта, которая никогда не обесценится».

Для него верность была не романтической категорией, а внутренним кодексом. Она значила и честность перед собой, и стойкость в убеждениях, и способность не предавать людей, с которыми идёшь по жизни. Поэтому слова Высоцкого звучат так же точно сегодня, как и тогда: всё остальное можно потерять, изменить или купить. Верность — нет.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью