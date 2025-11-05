«Красная Цена»: как «Пятерочка» продает «пустоту» вместо еды

Все, кто регулярно посещает магазины сети «Пятерочка», знакомы с брендом «Красная Цена».

Минималистичная упаковка и привлекательные ценники создают образ доступного и выгодного продукта, но за этой завесой скрываются «грязные» секреты, которые превращают иллюзию экономии в реальные траты и снижение качества жизни.

Понимание того, что на самом деле находится в этих упаковках, заставляет пересмотреть отношение к выбору продуктов.

Факт №1: Химия вместо еды — имитация на вашей тарелке

Главная истина, которую следует усвоить: «Красная Цена» предлагает не еду, а ее подобие.

К примеру, пельмени. Брендовые продукты могут похвастаться свининой, говядиной и натуральными ингредиентами. «Красная Цена» же зачастую содержит «мясо птицы механической обвалки, воду питьевую, белок соевый, крахмал картофельный, усилитель вкуса Е621».

По сути, это гель из воды, крахмала и сои, куда добавлены остатки перемолотых куриных костей. Усилитель вкуса нужен, чтобы мозг воспринял это как нечто съедобное.

«Цена на полке — 150 рублей, реальная пищевая ценность — максимум 30», — утверждают эксперты.

Этот принцип распространяется на многие продукты: «сгущенка без молока, сырный продукт без сыра, колбаса без настоящего мяса» — примеры встречаются повсеместно.

Экономия нескольких десятков рублей обернется «переплатой за пустоту», за «пищевой мусор», замаскированный под еду.

Факт №2: Психология «честной упаковки» — маркетинговый камуфляж

Минималистичная упаковка «Красной Цены», казалось бы, демонстрирует честность производителя. Однако это лишь «маркетинговый прием, который работает напрямую на мозг».

Увидев скромный дизайн, покупатель думает:

«Я умный, я экономный, я не ведусь на рекламу».

В действительности, такая упаковка служит «ширмой, которая отвлекает вас от состава, от настоящих ингредиентов, за которыми скрывается вода, крахмал и усилители вкуса». Этот психологический трюк успешно скрывает истинную природу продукта.

Факт №3: Монополия на полке — искусственное ограничение выбора

Часто на полках магазинов «Пятерочка» можно заметить абсурдное сокращение выбора. Десятки упаковок «Красной Цены» соседствуют с дорогими премиум-продуктами, в то время как средний ценовой сегмент практически исчезает.

Это не совпадение, а «монополия на полке». Ритейлер зарабатывает больше на собственных торговых марках (СТМ), поэтому «искусственно убирает конкурентов среднего сегмента».

Покупатель оказывается перед выбором: либо платить «втридорога за премиум, либо покупать суррогат».

«Никакой конкуренции, только шантаж», — резюмируют наблюдатели.

Факт №4: Игра на грани срока годности — низкое качество сырья

Чтобы удешевить СТМ, заводы-производители используют самое дешевое сырье. Это может быть молоко первого или второго сорта вместо высшего, старый консервированный горошек вместо свежего, остатки для творога.

В итоге покупатель получает продукт, который быстро портится. Молоко киснет за день, сыр «потеет» жиром, пельмени разваливаются в кастрюле.

«Экономия» оборачивается перерасходом, так как деньги тратятся на низкокачественные имитации, а не на продукты.

Факт №5: Ловушка аппетита — голод после «сытной» еды

Продукты, состоящие в основном из воды, крахмала и усилителей вкуса, не способны насытить организм. Мозг сигнализирует об отсутствии белков и жиров, и уже через час человек снова ощущает голод.

«Вы съедаете тарелку «дешевых» пельменей, но через час снова ищете еду».

В результате холодильник забит продуктами, а цена месячной продуктовой корзины не уменьшается, но качество пищи кардинально падает.

«Вы едите больше, покупаете больше, и думаете, что экономите, а на деле платите за пустоту».

Вместо рационального выбора, покупка дешевого СТМ становится «рискованной для здоровья и кошелька».