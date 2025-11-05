Этого слова не существует — но россияне его произносят ежедневно: ни за что не догадаетесь какое

Оно не имеет формы единственного числа. И все равно множится.

Всем знакомы случаи, когда слова вроде «ножницы» или «джинсы» существуют только во множественном числе. Люди, однако, умудряются адаптироваться: «одна порванная джинса», «лежит одна сломанная ножница».

Эти конструкции, хоть и звучат непривычно, в разговорной речи вполне употребимы.

Но что, если слово вообще не имеет формы единственного числа? И не просто не имеет, а кажется, что ее никогда и не существовало, ни в литературе, ни в обиходе. Таким словом, оказывается, являются «щи».

Лингвистическая загадка тысячелетия

Попытки образовать единственное число от «щи» — «одно щь» или «одна ща» — обречены на провал. Так никто не говорит, и, скорее всего, никогда не говорил.

Более того, происхождение самого слова «щи» остается туманным. Есть множество гипотез, ни одна из которых не признана окончательной.

Экспрессия, которая не подчиняется правилам: «Врежь по щам» или «по ЩИм»

В русском языке множественное число часто используется для усиления эмоций: «божечки», «мамочки», «мордасы».

Слово «щи» попадает под эту категорию, так как обозначает одновременно и суп, и, что интересно, в разговорной речи является синонимом слова «лицо» («врезать по щам»).

И вот здесь начинается настоящая языковая мистика.

«Дедети» и «люююди»: Что ждет русский язык, когда множественное рождает множественное?

Русский разговорный язык породил форму «щщи», которую не найти в словарях. Это слово — множественное от множественного.

Его употребление, например, «В Думе просиживает штаны четыре сотни откормленных щщей», похоже на мем, но по сути нарушает все правила словообразования.

Это как если бы у слова «дети» появилось «дедети», а у «люди» — «люююди». Страшно? Добро пожаловать в зону языкового сумрака.

Суп, лицо, множественное число и его «множественнее»: Путешествие в мир слова «щи»

Слово «щи» — это уникальное явление. Оно обозначает суп, ассоциируется с лицом, существует только во множественном числе и при этом способно порождать еще более множественное число, игнорируя все языковые законы.

Именно эта способность «становиться еще более множественным, не подчиняясь ни одному правилу», делает «щи», пожалуй, самым странным и интригующим словом в русском языке.