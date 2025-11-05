Сокровище Урала: где в Петербурге можно увидеть самый большой в мире самородок малахита

В стенах знаменитого Горного музея Санкт-Петербурга хранится поистине уникальное сокровище — самый большой и, несомненно, один из самых ценных самородков малахита в мире.

Этот гигант, весом в полторы тонны, вызывает восхищение и напоминает о сказках Бажова о Хозяйке Медной горы. Малахит, будучи одним из самых популярных самоцветов XVIII века, предстает здесь в своем величии.

От Гумешевского рудника до Горного музея: Невероятная история самого большого малахитового самородка

История этого уникального образца начинается 247 лет назад на Уральском Гумешевском руднике, расположенном неподалеку от современного города Полевского, известного добычей самых ценных разновидностей малахита.

Изначально глыба была в два раза больше и весила около трех тонн. Однако, из-за технических ограничений месторождения, монолит не смог пройти сквозь узкий створ выработок, что привело к необходимости откалывать от него куски.

Бирюзовый узор против африканских колец: В чем секрет петербургского малахитового чуда?

Уральский камень отличается неповторимым рисунком, состоящим из вытянутых полуколец и полусфер. Это резко контрастирует с более однообразным узором африканского малахита, который славится своими идеально ровными зелеными кольцами.

Примечательно, что именно бирюзовый оттенок, которым обладает петербургский монолит, считается первосортным.

Легенда гласит, что этот внушительный дар был преподнесен в дар императрице Екатерине II. Предполагается, что камень, скорее всего, украшал ее коллекцию, прежде чем стать частью экспозиции Горного музея.

Миллионы долларов за «отрубленные» куски: Как найти сокровище весом в полторы тонны?

Оценить точную стоимость такого сокровища крайне сложно, однако оно оценивается в несколько миллионов долларов.

Эта цена обусловлена не только внушительными размерами и уникальным рисунком, но и тем фактом, что месторождения малахита на Урале истощены.

Минерал формируется в природе очень долго, но разрушается быстро, что делает этот экземпляр еще более ценным.

Горный музей: Хранитель уральского малахита и геологических тайн

Горный музей в Санкт-Петербурге, где хранится этот малахитовый гигант, является одним из старейших технических музеев мира.

Его обширная коллекция, насчитывающая сотни тысяч экспонатов, охватывает историю горного дела, геологии и минералогии.

Музей привлекает как специалистов, так и туристов, желающих увидеть уникальные сокровища со всего света, среди которых и этот величественный уральский самородок.

Также в музее можно увидеть и другие ценные экспонаты. Например, кристаллы-гиганты: уральский кварц весом 500 кг, хранящийся в музее с 1822 года, и головка кристалла дымчатого кварца весом 800 кг из пегматитов Житомирской области.

А также стоит увидеть коллекцию бериллов из 92 месторождений мира, содержащую все разновидности этого минерального вида.