Водителей ЗСД ждёт сюрприз: перед Новым годом дорогу частично перекроют

Опубликовано: 25 декабря 2025 03:30
Ночные ограничения движения вводятся из-за проведения строительных работ.

На отдельных участках Западного скоростного диаметра в Петербурге вводятся временные ограничения для водителей с 24 по 28 декабря 2025 года. Это связано с проведением дорожных работ, которые будут проходить в ночные часы, сообщили в пресс-службе магистрали.

В первую ночь, с 23:00 24 декабря до 06:00 25 декабря, перекроют съезд с Шоссейной многополосной скоростной дороги на Витебский проспект в сторону юга.

Затем, с 23:00 25 декабря до 06:00 26 декабря, невозможно будет проехать с Витебского проспекта на Шоссейную дорогу.

В этом же интервале, но начиная с 22:00 25 декабря, ограничат съезды с Автомобильной улицы на магистраль.

В ночь с 27 на 28 декабря, начиная с 22:00 и до 06:00 утра, будет закрыт въезд на скоростную магистраль с Ленинского проспекта по направлению к северу.

Все работы запланированы в период, когда транспортный поток минимален, чтобы снизить неудобства для автомобилистов. В пресс-службе дороги призывают соблюдать осторожность при прохождении участков ремонта.

Ранее сообщалось, что в городе начал курсировать трамвай маршрута «Славянка», совершивший свой первый рейс.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
