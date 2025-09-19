«Из овощей и фруктов мы получим больше витамина С»: почему вода с лимоном по утрам не помогает никому

Вода с лимоном — напиток, который завоевал сердца многих сторонников здорового образа жизни. Но действительно ли он обладает волшебными свойствами, обещанными в соцсетях, или это просто приятное дополнение к рациону?
Нутрициолог Виктория Вишнякова в интервью порталу «Городовой» проливает свет на реальную пользу и потенциальный вред этого популярного напитка.
«Это не «чудо-детокс», но может быть приятным дополнением»
“Плюсы: витамин C, легкий стимулирующий эффект на ЖКТ, может улучшать усвоение железа из пищи”, — перечисляет нутрициолог.
Однако, наряду с преимуществами, есть и значительные минусы.
“Кислота разрушает зубную эмаль (особенно при частом употреблении), может усиливать изжогу у людей с ГЭРБ или гастритом”, — предупреждает Виктория Вишнякова.
В итоге, она приходит к выводу:
“Это не «чудо-детокс», но в умеренных количествах может быть приятным и полезным дополнением”.
Для минимизации вреда для зубов, нутрициолог советует “пить через трубочку и полоскать рот после”.
Витамин С: есть ли смысл гнаться за лимоном?
Многие верят, что вода с лимоном — отличный способ получить суточную дозу витамина С. Однако, по словам эксперта, это заблуждение.
“Это вообще никак”, — категорично заявляет Виктория Вишнякова.
Она поясняет:
“Это очень небольшое количество витамина С. Например, половина болгарского перца даст… Половину суточной нормы, или даже суточную норму”.
Вывод очевиден:
“Из овощей и фруктов мы получим больше витамина С, разумеется, чем из нескольких капель лимона”.
Антинаучная фантастика: мифы о метаболизме
Еще один популярный миф — вода с лимоном ускоряет метаболизм и обмен веществ.
“Это все вымыслы, антинаучная фантастика и миф”, — развенчивает эти утверждения нутрициолог.
Она подчеркивает, что “влияние на зубную эмаль” — это реальный, хоть и не всегда очевидный, негативный эффект кислот.
Более осмысленное применение лимона
Виктория Вишнякова предлагает более рациональное использование лимона.
“Может быть, это просто небольшое дополнение вашему рациону, там несколько капель витамина С”, — говорит она.
“То же самое можно выжать этот же лимон, например, если вы делаете тосты с авокадо, например, с красной рыбой, с чем-то. Можно сверху лимончика добавить для вкуса. Это будет, наверное, как-то более смысленно, нежели просто пить воду с лимоном”, — заключает эксперт.