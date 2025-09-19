«Из овощей и фруктов мы получим больше витамина С»: почему вода с лимоном по утрам не помогает никому

Эксперт рассказала о пользе и вреде популярного напитка.

Вода с лимоном — напиток, который завоевал сердца многих сторонников здорового образа жизни. Но действительно ли он обладает волшебными свойствами, обещанными в соцсетях, или это просто приятное дополнение к рациону?

Нутрициолог Виктория Вишнякова в интервью порталу «Городовой» проливает свет на реальную пользу и потенциальный вред этого популярного напитка.

«Это не «чудо-детокс», но может быть приятным дополнением»

“Плюсы: витамин C, легкий стимулирующий эффект на ЖКТ, может улучшать усвоение железа из пищи”, — перечисляет нутрициолог.

Однако, наряду с преимуществами, есть и значительные минусы.

“Кислота разрушает зубную эмаль (особенно при частом употреблении), может усиливать изжогу у людей с ГЭРБ или гастритом”, — предупреждает Виктория Вишнякова.

В итоге, она приходит к выводу:

“Это не «чудо-детокс», но в умеренных количествах может быть приятным и полезным дополнением”.

Для минимизации вреда для зубов, нутрициолог советует “пить через трубочку и полоскать рот после”.

Витамин С: есть ли смысл гнаться за лимоном?

Многие верят, что вода с лимоном — отличный способ получить суточную дозу витамина С. Однако, по словам эксперта, это заблуждение.

“Это вообще никак”, — категорично заявляет Виктория Вишнякова.

Она поясняет:

“Это очень небольшое количество витамина С. Например, половина болгарского перца даст… Половину суточной нормы, или даже суточную норму”.

Вывод очевиден:

“Из овощей и фруктов мы получим больше витамина С, разумеется, чем из нескольких капель лимона”.

Антинаучная фантастика: мифы о метаболизме

Еще один популярный миф — вода с лимоном ускоряет метаболизм и обмен веществ.

“Это все вымыслы, антинаучная фантастика и миф”, — развенчивает эти утверждения нутрициолог.

Она подчеркивает, что “влияние на зубную эмаль” — это реальный, хоть и не всегда очевидный, негативный эффект кислот.

Более осмысленное применение лимона

Виктория Вишнякова предлагает более рациональное использование лимона.

“Может быть, это просто небольшое дополнение вашему рациону, там несколько капель витамина С”, — говорит она.