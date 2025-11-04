«Временный» оказался месячным: мост в Усть-Луге начал разрушаться

Срок завершения капитального ремонта главного перехода будет идти до 31 декабря 2026 года.

В посёлке Усть-Луга временная конструкция, которую возвели через реку Луга для временного передвижения транспорта, начала рушиться спустя лишь месяц с момента открытия, сообщает 78.ru.

Этот мост был единственной альтернативой, появившейся после того, как основной большой переход закрыли для масштабного восстановления.

Движение по временной переправе организовали в сентябре, однако она оказалась ненадёжной и начала разрушаться.

Основной мост сейчас частично демонтирован, подъехать к нему невозможно. График проведения капитального ремонта рассчитан до конца 2026 года, официально работы должны завершиться 31 декабря.

Сложности усиливаются тем, что населённый пункт и сотрудники расположенного поблизости крупного порта полностью зависят от действующей сейчас временной переправы.

В случае прекращения движения через эту временную дорогу придётся сильно увеличить путь: чтобы перебраться через реку, многим понадобиться преодолеть около 150 километров до ближайшего подходящего моста в Кингисеппе вместо привычных 700 метров.

В итоге работы по восстановлению временной переправы были проведены.

Как сообщили представители местных служб, повреждённый ранее участок моста был заменён новой плитой, а на проезжей части устранили выбоины с помощью свежего асфальта.

Недавно также появилась информация о завершении реконструкции набережной канала Грибоедова.