«Временный» оказался месячным: мост в Усть-Луге начал разрушаться

В посёлке Усть-Луга временная конструкция, которую возвели через реку Луга для временного передвижения транспорта, начала рушиться спустя лишь месяц с момента открытия, сообщает 78.ru.
Этот мост был единственной альтернативой, появившейся после того, как основной большой переход закрыли для масштабного восстановления.
Движение по временной переправе организовали в сентябре, однако она оказалась ненадёжной и начала разрушаться.
Основной мост сейчас частично демонтирован, подъехать к нему невозможно. График проведения капитального ремонта рассчитан до конца 2026 года, официально работы должны завершиться 31 декабря.
Сложности усиливаются тем, что населённый пункт и сотрудники расположенного поблизости крупного порта полностью зависят от действующей сейчас временной переправы.
В случае прекращения движения через эту временную дорогу придётся сильно увеличить путь: чтобы перебраться через реку, многим понадобиться преодолеть около 150 километров до ближайшего подходящего моста в Кингисеппе вместо привычных 700 метров.
В итоге работы по восстановлению временной переправы были проведены.
Как сообщили представители местных служб, повреждённый ранее участок моста был заменён новой плитой, а на проезжей части устранили выбоины с помощью свежего асфальта.
