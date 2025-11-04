62 тысячи на одного: сколько в среднем стоит отпуск по России

Россияне тратят на поездки от пятнадцати до тридцати процентов семейного бюджета.

Недавний опрос показал, что поездка по России обходится в среднем в 62 тысячи рублей на человека, тогда как поездки за границу выйдут в 109 тысяч рублей, сообщает РБК.

При этом, как выяснилось, путешественники часто планируют больший бюджет, чем на самом деле тратят: для путешествий по России в среднем откладывается 63 тысячи рублей, а для зарубежных поездок — 111 тысяч рублей.

Наиболее экономичным российским регионом для туристов стало Поволжье — отдых там в среднем стоит 49 тысяч рублей на одного.

Путешествие на юг обойдётся приблизительно в 69 тысяч, а поездка на Кавказ — в 66 тысяч рублей для каждого отдыхающего.

Что касается зарубежных маршрутов, меньше всего средств необходимо тем, кто отправляется в соседние страны. Такие поездки обычно обходятся в сумму около 78 тысяч рублей на человека.

Самыми дорогими оказались поездки в Юго-Восточную Азию: средний расход на такую поездку составляет 140 тысяч рублей, но иногда может достигать и 300 тысяч.

Чтобы организовать путешествие, многие семьи выделяют на эти цели от 15 до 30 процентов от своего общего бюджета.

