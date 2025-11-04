Продала квартиру под диктовку мошенников: суд установил, что Долина не осознавала, что делает

Лариса Долина, народная артистка России, стала жертвой мошеннической схемы и продала свою квартиру, находясь под влиянием злоумышленников. Такой вывод сделал суд, сообщает ТАСС.
Решение суда подчёркивает, что на момент заключения сделки она не осознавала сути своих действий.
Подчёркивается, что гражданин, хоть и является дееспособным, но совершающий сделку в состоянии, когда не может понимать её значения или управлять своими поступками, может рассчитывать на признание такой сделки недействительной.
О том, что артистка пострадала от мошенников, стало известно 13 августа 2024 года. По её словам, её убедили продать недвижимость в центре города, а полученную сумму затем перевести на так называемый "безопасный счет".
После этого по данному факту было возбуждено уголовное дело, имущество арестовано, а подозреваемые задержаны.
Покупательницей спорной квартиры стала 34-летняя Полина Лурье, воспитывающая ребёнка одна. Суд впоследствии рассматривал встречные иски между Полиной Лурье и Ларисой Долиной.
В марте 2025 года Хамовнический районный суд города вынес решение в пользу артистки. В рамках уголовного разбирательства в пользу Долиной взыскали более 69 миллионов рублей.
Позднее было отказано в удовлетворении апелляции Лурье, а артистка восстановила своё право на собственность.
Полина Лурье 27 октября обратилась в кассационный суд с жалобой по поводу признания сделки по продаже квартиры недействительной. Окончательное решение по жалобе ждёт дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось о смерти участника схемы, обналичивавшего для мошенников 15 миллионов рублей со счетов Ларисы Долиной.