Осторожно: почему возвращение любимых брендов может оставить без средств

Пользователи сообщают о получении подозрительных писем и сообщений, отправленных якобы от крупных торговых сетей.

Накануне новогодних праздников в России появилась новая форма мошенничества, связанная с обещаниями «возвращения брендов».

Об этом в беседе с Lenta.Ru рассказал Даниил Бориславский, который занимает пост директора по продукту в компании Staffcop и является специалистом по вопросам информационной безопасности в «Контур.Эгиде».

По его словам, злоумышленники рассылают письма и сообщения от лица популярных торговых сетей, оформляя их максимально убедительно.

В своих рассылках мошенники используют известные логотипы и адреса, почти не отличающиеся от настоящих.

Среди популярных уловок — обещания, что компания снова открывает работу в России, и предложение зарегистрироваться для «восстановления прежнего аккаунта» или получения первоочередных скидок.

В некоторых сообщениях гарантируется бесплатная доставка подарка, якобы предоставляемого за «верность бренду» в особых условиях.

Пользователям предлагают подтвердить адрес получателя посредством СМС или заплатить символическую сумму за пересылку.

Это используется для сбора личных данных и кражи средств. По словам эксперта, подобные действия чаще всего нацелены на доверчивых людей, ждущих возвращения привычных магазинов к праздникам.

Даниил Бориславский рекомендует узнавать сведения о работе зарубежных компаний в России только на официальных интернет-ресурсах или через авторитетные СМИ.

Он призывает воздерживаться от переходов по ссылкам из писем и сообщений от неизвестных собеседников, а также не вводить реквизиты банковских карт или личные данные на неподтверждённых ресурсах.

Ранее было отмечено, что в стране накаляется и другой вид мошенничества — например, массовые случаи обмана с продажей «заснеженных ёлок».

Специалисты советуют быть осторожнее и не доверять легкой выгоде. Указанные способы обмана становятся особенно актуальными в преддверии праздничного сезона.

