Октябрьский сюрприз: Ленобласть ворвалась в тройку самых популярных туристических направлений
Октябрьский сюрприз: Ленобласть ворвалась в тройку самых популярных туристических направлений

Опубликовано: 4 ноября 2025 19:30
В новом рейтинге популярности по числу бронирований гостиниц регион занял третье место после Подмосковья и Кубани.

Ленинградская область в октябре 2025 года вышла на третью позицию по количеству забронированных гостиниц и арендованных квартир на сутки.

Регион уступил лишь двум крупным территориям — Московской области и Краснодарскому краю. Такие данные приводит аналитическая группа «Авито Путешествий», сообщает «Деловой Петербург».

Стоимость ночи в гостиницах Ленинградской области в этот период составляла примерно 3,3 тысячи рублей. При аренде квартиры посуточно средняя сумма достигала около 3,9 тысячи рублей.

Вместе с тем среди популярных направлений страны к числу наиболее доступных вошли Приморский, Самарский, Волгоградский и Ленинградский регионы.

В указанных областях стоимость размещения за ночь составляла от 3,1 до 3,3 тысячи рублей. Таким образом, Ленинградская область отмечена как одна из наиболее бюджетных для туристов, выбирающих короткие поездки.

Ранее «Городовой» рассказывал об истории «печального ангела» в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
