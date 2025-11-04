Октябрьский сюрприз: Ленобласть ворвалась в тройку самых популярных туристических направлений

Ленинградская область в октябре 2025 года вышла на третью позицию по количеству забронированных гостиниц и арендованных квартир на сутки.
Регион уступил лишь двум крупным территориям — Московской области и Краснодарскому краю. Такие данные приводит аналитическая группа «Авито Путешествий», сообщает «Деловой Петербург».
Стоимость ночи в гостиницах Ленинградской области в этот период составляла примерно 3,3 тысячи рублей. При аренде квартиры посуточно средняя сумма достигала около 3,9 тысячи рублей.
Вместе с тем среди популярных направлений страны к числу наиболее доступных вошли Приморский, Самарский, Волгоградский и Ленинградский регионы.
В указанных областях стоимость размещения за ночь составляла от 3,1 до 3,3 тысячи рублей. Таким образом, Ленинградская область отмечена как одна из наиболее бюджетных для туристов, выбирающих короткие поездки.
