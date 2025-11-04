Праздник, который породил ещё два: Владимир Путин в День народного единства утвердил новые важные даты

В День народного единства Владимир Путин подписал указ, устанавливающий два дополнительных праздничных дня. Нововведения касаются Дня языков народов России и Дня коренных малочисленных народов страны.
Соответствующий документ размещён на официальном портале правовых актов.
Теперь 8 сентября будет отмечаться День языков народов Российской Федерации, а 30 апреля станет днем, посвящённым коренным малочисленным народам страны.
Напомним, празднование Дня народного единства, отмечаемое 4 ноября, связано с историческим событием – освобождением Москвы от польских войск в 1612 году.
В честь праздника по всей стране проходят памятные мероприятия.