Городовой / Общество / Осенний лук: как посадить под зиму, чтобы он пережил холода
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Осенний лук: как посадить под зиму, чтобы он пережил холода

Опубликовано: 19 сентября 2025 14:03
Лук
Осенний лук: как посадить под зиму, чтобы он пережил холода
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Озимый лук не всегда приживается, как чеснок, поэтому важно посадить его вовремя.

Несмотря на то, что на дворе осень, сезон для дачников не закончен. Впереди подготовка к зиме, в числе посадка чеснока и лука.

Многие дачники сажают лук под зиму, но часто делают это неправильно. Из-за неправильного выбора сортов или времени посадки лук может не пережить холодное время года.

Разбираемся вместе с экспертом, стоит ли сажать лук под зиму.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», что может помешать капризной культуре перезимовать.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«Посадить лук можно, но это лотерея. Иногда лук получается великолепный, а иногда весь погибает. Все зависит от того, будет ли оттепель.

Чеснок после оттепели зиму переживает, а вот лук нет. Поэтому лук лучше просто сажать рано, в апреле, а почву подготовить заранее осенью.

Выбирать для посадки лучше лук севок, а не семена, потому что весной их забьет трава», — говорит эксперт.

Агроном отмечает, что при посадке можно внести золу, так как почва в Ленобласти тяжелая. Однако весной ее вновь нужно удобрять, так как снег весной может вымыть все полезные минералы.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще