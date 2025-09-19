Осенний лук: как посадить под зиму, чтобы он пережил холода

Несмотря на то, что на дворе осень, сезон для дачников не закончен. Впереди подготовка к зиме, в числе посадка чеснока и лука.
Многие дачники сажают лук под зиму, но часто делают это неправильно. Из-за неправильного выбора сортов или времени посадки лук может не пережить холодное время года.
Разбираемся вместе с экспертом, стоит ли сажать лук под зиму.
Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», что может помешать капризной культуре перезимовать.
«Посадить лук можно, но это лотерея. Иногда лук получается великолепный, а иногда весь погибает. Все зависит от того, будет ли оттепель.
Чеснок после оттепели зиму переживает, а вот лук нет. Поэтому лук лучше просто сажать рано, в апреле, а почву подготовить заранее осенью.
Выбирать для посадки лучше лук севок, а не семена, потому что весной их забьет трава», — говорит эксперт.
Агроном отмечает, что при посадке можно внести золу, так как почва в Ленобласти тяжелая. Однако весной ее вновь нужно удобрять, так как снег весной может вымыть все полезные минералы.