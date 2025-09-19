Осенний лук: как посадить под зиму, чтобы он пережил холода

Новости по теме

«Только не там, где он уже рос»: когда и как правильно посадить чеснок под зиму в Ленобласти

Перейти

Чудо-средство от тли: простой рецепт с чесноком, который спасет ваш урожай

Перейти

Теплая зима в Ленобласти: эксперт сообщила, стоит ли дачникам переживать за урожай картофеля

Перейти

При посадке чеснока важно знать одну хитрость: благодаря этому он не замерзнет

Перейти

Суперсредство для богатырского урожая: вот что нужно добавить в землю при посадке озимого чеснока

Перейти