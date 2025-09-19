За кулисами Серебряного века: что происходило в кабаре «Бродячая собака»

«Бродячая собака» была душой культурной богемы Петербурга, местом ее встреч, праздников, экспериментов и вызовов времени.

Кабаре «Бродячая собака» — это не просто кафе, это настоящий символ Серебряного века Санкт-Петербурга.

Его история началась в подвале особняка на Итальянской улице, где открылось заведение, которое за несколько лет превратилось в центр художественной жизни города.

Название и идея

Так необычно и легко запомнившееся название появилось благодаря писателю Алексею Толстому. Во время поисков места для новогоднего праздника он сказал друзьям:

«А не напоминаем ли мы сейчас бродячих собак, которые ищут приюта?»

Эта фраза настолько приглянулась товарищам, что они решили назвать так свое арт-кафе. В основе идеи стояло желание создать свое братство творческих людей, объединенных любовью к искусству.

Место встречи творческой элиты

Кабаре разместилось в тесном, но уютном винном подвале бывшего особняка Дашкова. Вход был с двора, по тусклым коридорам под деревянную арку с надписью:

«Здесь все между собой считаются знакомыми».

Там собирались самые яркие поэты, художники, музыканты и актеры того времени: Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Николай Гумилев и многие другие, пишет Культурология.

Они читали стихи, спорили о новых поэтических направлениях — символизме, футуризме, акмеизме, делились творческими планами и просто отдыхали душой.

Атмосфера была шумной и живой, но всегда близкой, словно все были родными людьми.

Даже случайные посетители — богатые горожане, которых в «Собаке» называли «фармацевтами», старались проникнуться духом этого особенного места.

Жизнь и закрытие

Сначала кафе работало два вечера в неделю, но вскоре пришлось перейти на ежедневный режим — желающих попасть туда становилось все больше.

Но в годы Первой мировой войны жизнь «Бродячей собаки» резко изменилась. В 1914 году был введен сухой закон и кабаре закрылось.

Ходили, что причиной стал скандал с участием Маяковского, пишет АиФ. В дальнейшем во время Великой Отечественной войны в подвале разместили бомбоубежище.

Возрождение и память

После революции и долгих лет забвения подвал «Бродячей собаки» оставался закрытым и заброшенным.

Но в 2001 году, когда в России вновь возрос интерес к предреволюционной культуре и Серебряному веку, историческое кафе было восстановлено.

Сегодня там проходят концерты, поэтические вечера и театральные представления — как дань памяти той творческой атмосфере, которая царила здесь более ста лет назад, пишет portalbilet.ru.