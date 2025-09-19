Оранжерея в усадьбе Державина: уголок Петербурга для тихих открытий и ароматного кофе

В 1791 году Гавриил Романович Державин приобрёл участок на набережной Фонтанки с недостроенным каменным домом. Здесь он расширил здание, пристроил флигели, а во дворе установил колоннады. С другом Николаем Львовым поэт разбил пейзажный сад с прудами и беседками.
Усадьба стала литературным центром: именно здесь после 1811 года собиралась "Беседа любителей русского слова". Позже здание перестраивали — сначала архитектор А. М. Горностаев для католической коллегии, затем Л. П. Шишко. В советское время здесь жили коммунальные квартиры, а от интерьеров сохранились лишь фрагменты.
Возрождение и музей
Решение о музеефикации усадьбы приняли в 1998 году. К 2003-му интерьеры воссоздали в стиле екатерининской эпохи, а вместе с ними появился и Польский сад — камерное пространство для прогулок. Сегодня музей-усадьба Державина — филиал Всероссийского музея А. С. Пушкина.
Кафе Оранжерея
Современный акцент усадьбы — кафе "Оранжерея". Оно расположено в историческом комплексе с выходом в сад, что делает его особым местом для встреч, камерных концертов и торжеств. Интерьер кафе гармонирует с усадьбой, сохраняя атмосферу старого Петербурга.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, а каждый последний вторник месяца — с 10:30 до 15:00.
Атмосфера
Здесь можно выпить кофе, глядя на сад, где когда-то гулял поэт, а чуть дальше — заглянуть в мемориальные комнаты или на выставку. Кафе стало частью культурной жизни музея: оно объединяет прошлое и настоящее в одном пространстве.