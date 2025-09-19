Разгадка архитектурного парадокса: как каменные могучие атланты обманывают глаз в сердце Петербурга

Гранитные великаны стали не только опорой музея, но и символом города.

Портик Нового Эрмитажа на Миллионной улице — один из самых узнаваемых символов Петербурга. Его украшают десять гранитных атлантов, чьи могучие фигуры будто поддерживают входной балкон.

Эти скульптуры давно стали не только архитектурной деталью, но и самостоятельной достопримечательностью города.

История создания

Идею украсить портик атлантами предложил архитектор Лео фон Кленце ещё в 1843 году. Первоначально рассматривался и вариант с кариатидами, но комиссия остановилась на мужских фигурах. Прототипом стали античные теламоны храма Зевса в Акраганте на Сицилии.

Работу поручили скульптору Александру Теребенёву. В течение двух лет он с 150 каменотёсами создавал из сердобольского гранита десять статуй высотой пять метров каждая.

Торсы, руки, ноги обрабатывали разные мастера, а лица Теребенёв доводил сам. В сентябре 1848 года атланты заняли своё место, став частью портика Нового Эрмитажа.

Архитектурный парадокс

Фигуры настолько убедительно изображают усилие, что создаётся иллюзия: именно они держат тяжёлый архитрав. На деле же балкон опирается на колонны — скульптуры не несут нагрузки.

Но именно в этой иллюзии и заключается художественный эффект, который делает композицию такой впечатляющей.

Испытания временем

С конца XIX века здание начало проседать, и на фигурах появились трещины, некоторые из них сохранились до сих пор.

В декабре 1941 года в портик угодил снаряд, оставив на одном из атлантов рваную "рану", видимую и сегодня.

Атланты сегодня

Сегодня гранитные великаны охраняются как часть ансамбля Эрмитажа. Несмотря на трещины и следы времени, они продолжают вызывать восторг у горожан и туристов.

Атланты стали объектом легенд, воспоминаний и даже примет: многие считают, что если прикоснуться к их ступням, исполнится желание.