Карточный домик в Петергофе: единственный музей игральных карт в России

Коллекция музея началась с увлечения Александра Семёновича Перельмана. Более тридцати лет он собирал по крупицам карты со всего мира, мечтая о собственном музее. В его собрании оказалась и колода XVI века, и подаренные Дмитрием Лихачёвым карты из архива семьи Рейганов.
В планы Перельмана входил даже проект здания в форме карточного домика — с окнами в виде мастей. Но в советское время подобная идея была невозможна: карточные игры считались азартными, а в коллекции хранились и политические колоды, вроде революционной серии с мастями-символами — кулаком, серпом и молотом, звёздами и чёрными флагами.
После смерти коллекционера его собрание в 1999 году приобрёл музей-заповедник "Петергоф". К открытию музея в 2007 году коллекция выросла до восьми тысяч экспонатов и продолжает пополняться.
Уникальные находки
В залах музея можно увидеть не только классические колоды, но и редкие таро, индийскую колоду из слюды, образовательные, географические и даже сатирические. Среди жемчужин — эскизы знаменитой Атласной колоды Адольфа Шарлеманя, рисунок которой не меняется в России уже более 160 лет.
Среди подарков музею — предметы со своей драматичной историей. Например, домино, сделанное офицерами армии Наполеона из костей, выловленных в тюремной похлёбке в английской тюрьме.
Дом для карт
Под музей выделили здание одного из кавалерских домов на Правленской улице, 2. Постройка конца XVIII века была отреставрирована к открытию в 2007 году и теперь стала домом для уникального собрания карт — от XVI века до наших дней.