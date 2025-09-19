Карточный домик в Петергофе: единственный музей игральных карт в России

Новости по теме

Единая карта петербуржца: как одна карта открывает двери в метро, музей и даже библиотеку

Регулярно переводите деньги с карты на карту? Вот когда это точно заинтересует налоговую

90 рублей за коллекцию: в Петербурге можно приобрести футбольную проездную карту

Скидки на проезд, бесплатные походы в музей: большинство даже не знает о всех плюсах Единой карты петербуржца

Жители Петербурга с картами «Серебряный возраст» с сентября могут ходить в музеи за 1 рубль

