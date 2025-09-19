Городовой / Город / Карточный домик в Петергофе: единственный музей игральных карт в России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Карточный домик в Петергофе: единственный музей игральных карт в России

Опубликовано: 19 сентября 2025 18:13
Музей игральных карт
Карточный домик в Петергофе: единственный музей игральных карт в России
Городовой ру

Здесь хранятся восемь тысяч экспонатов от XVI века до наших дней.

Коллекция музея началась с увлечения Александра Семёновича Перельмана. Более тридцати лет он собирал по крупицам карты со всего мира, мечтая о собственном музее. В его собрании оказалась и колода XVI века, и подаренные Дмитрием Лихачёвым карты из архива семьи Рейганов.

В планы Перельмана входил даже проект здания в форме карточного домика — с окнами в виде мастей. Но в советское время подобная идея была невозможна: карточные игры считались азартными, а в коллекции хранились и политические колоды, вроде революционной серии с мастями-символами — кулаком, серпом и молотом, звёздами и чёрными флагами.

После смерти коллекционера его собрание в 1999 году приобрёл музей-заповедник "Петергоф". К открытию музея в 2007 году коллекция выросла до восьми тысяч экспонатов и продолжает пополняться.

Уникальные находки

В залах музея можно увидеть не только классические колоды, но и редкие таро, индийскую колоду из слюды, образовательные, географические и даже сатирические. Среди жемчужин — эскизы знаменитой Атласной колоды Адольфа Шарлеманя, рисунок которой не меняется в России уже более 160 лет.

Среди подарков музею — предметы со своей драматичной историей. Например, домино, сделанное офицерами армии Наполеона из костей, выловленных в тюремной похлёбке в английской тюрьме.

Дом для карт

Под музей выделили здание одного из кавалерских домов на Правленской улице, 2. Постройка конца XVIII века была отреставрирована к открытию в 2007 году и теперь стала домом для уникального собрания карт — от XVI века до наших дней.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще