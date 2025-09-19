Новые правила шенгена: как европейцы собираются проверять россиян

Визовый режим превращается в настоящую «тройную фильтрацию» — по финансам, соцсетям и работе.

Европейский союз готовит новые рекомендации для консульств, которые уже в конце года могут начать работать по новым правилам.

Как сообщают туристические агентства, количество выдаваемых виз россиянам может сократиться почти в три раза, сообщает riamo.ru.

Особенно сурово с визами будет в странах, которые до сих пор считались лояльными — Италия, Франция, Испания, Греция, Венгрия.

Тройной проверочный фильтр

Главное нововведение — ужесточенная проверка претендентов. Теперь консульства внимательно будут смотреть не только на банк, но и в социальные сети, а также проверять место работы.

Теперь нужно подтвердить стабильный «белый» доход не ниже 45-50 тысяч рублей после всех выплат по кредитам и ипотеке.

На счету должно быть не менее 5000 евро, и важно показать, что деньги на счету не кладутся специально перед подачей документов, пишет Mash.

Число россиян в шенгене уменьшается

Уже сейчас в страны шенгенской зоны ежегодно выезжает меньше 500 тысяч россиян — менее 4% от всех, кто путешествует за границу.

Основной приоритет среди направлений — Турция, Египет, ОАЭ и Китай, куда попасть сейчас гораздо проще. С новыми правилами попасть в Европу по шенгену станет еще труднее, пишет Фонтанка.

Однако для россиян открылись двери в другую страну. С 15 сентября можно без визы отправиться в Китай. После этой новости турпоток из России в Поднебесную стал больше.