Новые правила шенгена: как европейцы собираются проверять россиян

Европейский союз готовит новые рекомендации для консульств, которые уже в конце года могут начать работать по новым правилам.
Как сообщают туристические агентства, количество выдаваемых виз россиянам может сократиться почти в три раза, сообщает riamo.ru.
Особенно сурово с визами будет в странах, которые до сих пор считались лояльными — Италия, Франция, Испания, Греция, Венгрия.
Тройной проверочный фильтр
Главное нововведение — ужесточенная проверка претендентов. Теперь консульства внимательно будут смотреть не только на банк, но и в социальные сети, а также проверять место работы.
Теперь нужно подтвердить стабильный «белый» доход не ниже 45-50 тысяч рублей после всех выплат по кредитам и ипотеке.
На счету должно быть не менее 5000 евро, и важно показать, что деньги на счету не кладутся специально перед подачей документов, пишет Mash.
Число россиян в шенгене уменьшается
Уже сейчас в страны шенгенской зоны ежегодно выезжает меньше 500 тысяч россиян — менее 4% от всех, кто путешествует за границу.
Основной приоритет среди направлений — Турция, Египет, ОАЭ и Китай, куда попасть сейчас гораздо проще. С новыми правилами попасть в Европу по шенгену станет еще труднее, пишет Фонтанка.
Однако для россиян открылись двери в другую страну. С 15 сентября можно без визы отправиться в Китай. После этой новости турпоток из России в Поднебесную стал больше.