Жизнь замечательных собак: Русский музей Петербурга показал 450 историй дружбы

В Мраморном дворце Русского музея открылась масштабная выставка, посвящённая образу собаки в русском искусстве. Впервые в одном пространстве собрано около 450 произведений из музеев и частных коллекций — от петровской эпохи до наших дней.

Портреты и истории

Экспозиция открывается портретной галереей собак — известных и безымянных, которые глядят на зрителей "глаза в глаза". Перед посетителем разворачивается целый мир отношений между человеком и животным: от парадных образов до камерных сцен дружбы и привязанности.

Собаки в жанрах

На выставке можно увидеть, как собаки становились героями в разных жанрах искусства: охотничьих сценах, пейзажах, парадных портретах и даже авангардных экспериментах XX века. Здесь и императрица Екатерина II с любимым псом на прогулке в Царском Селе, и произведения художников-классиков, и дерзкие поиски авангардистов.

В эпоху перемен собаки в искусстве не теряли своей сущности, переходя из одного художественного направления в другое. В этом смысле они словно повторяли судьбу знаменитого петербургского кафе "Бродячая собака", где собирались художники и поэты начала XX века.

Современный взгляд

Особое внимание уделено искусству второй половины XX века и работам современных авторов. Многие из них представлены без комментариев, чтобы зритель мог сам "выйти на охоту" за новыми впечатлениями.