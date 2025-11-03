Городовой / Город / Любовь на рельсах: пассажир «Сапсана» попросил руки у проводницы прямо в пути
Любовь на рельсах: пассажир «Сапсана» попросил руки у проводницы прямо в пути

Опубликовано: 3 ноября 2025 20:00
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Виновница событий оценила жест возлюбленного.

Во время рейса высокоскоростного поезда, следующего по маршруту Санкт-Петербург — Москва, произошло романтическое событие. Один из пассажиров решил сделать особое предложение проводнице, работавшей в его вагоне.

О событии официально рассказали в пресс-службе РЖД.

Во время движения поезда Карина Дементьева, находясь на рабочем месте, услышала объявление:

«Уважаемые пассажиры! К нам обратился пассажир, который хочет сделать предложение своей возлюбленной»

Молодой человек подошёл к своей избраннице, встал на одно колено и преподнёс ей кольцо.

Карина положительно ответила на предложение, оценив романтический жест своего спутника.

Автор:
Юлия Аликова
Город
