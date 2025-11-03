Любовь на рельсах: пассажир «Сапсана» попросил руки у проводницы прямо в пути

Во время рейса высокоскоростного поезда, следующего по маршруту Санкт-Петербург — Москва, произошло романтическое событие. Один из пассажиров решил сделать особое предложение проводнице, работавшей в его вагоне.
О событии официально рассказали в пресс-службе РЖД.
Во время движения поезда Карина Дементьева, находясь на рабочем месте, услышала объявление:
«Уважаемые пассажиры! К нам обратился пассажир, который хочет сделать предложение своей возлюбленной»
Молодой человек подошёл к своей избраннице, встал на одно колено и преподнёс ей кольцо.
Карина положительно ответила на предложение, оценив романтический жест своего спутника.
