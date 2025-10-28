Этот общественный туалет Петербурга построили из-за отвергнутой любви: теперь вместо него стоит Горьковская

На месте киностудии «Ленфильм», некогда театра-сада «Аквариум» купца Георгия Александрова, разворачивается одна из самых курьезных петербургских городских легенд.

Она повествует об общественном туалете, чье появление, как утверждается, было связано с отвергнутой любовью.

Отвергнутая любовь и общественный туалет: Что общего у них и у станции «Горьковская»?

Согласно этой истории, купец Александров, потерпев фиаско в ухаживаниях за богатой баронессой, решил отомстить. Узнав, что он женат, дама отвергла его.

В ответ, по легенде, купец воздвиг общественный туалет, который якобы являл собой точную копию усадьбы баронессы. Более того, его построили напротив ее окна, чтобы она «каждый день видела это «напоминание» о себе».

Туалет, по рассказам, был не просто функциональным, но и архитектурным чудом, напоминая изысканное строение, далекое от привычного «ретирадника».

Эта история настолько захватила воображение горожан, что ее даже упомянул Михаил Кураев в своей повести «Ночной дозор».

Секрет «Горьковской»: Как неудачный роман породил станцию метро Петербурга?

Увы, романтическая версия, скорее всего, остается лишь легендой. Архитектурные и исторические документы опровергают эту версию.

Общественный туалет действительно существовал, но был построен «за казённый счёт» в 1905–1906 годах. Проектировал его известный архитектор А. И. Зазерский. Он выполнял не только основную функцию, но и служил остановочным павильоном для городского транспорта.

«Упоминания о злопамятной мотивации купца в официальных источниках отсутствуют», — констатируют исследователи.

Хотя сам павильон исчез в 1960-х годах во время строительства станции метро «Горьковская», его образ запомнился благодаря необычному архитектурному облику. Остается загадкой, почему столь изысканный вид был придан обычному туалету.

Современная станция метро «Горьковская», реконструированная в 2009 году, напоминает «летающую тарелку» или «неопознанный летающий объект» (НЛО) благодаря хай-тек облицовке и цилиндрической форме.

Примечательно, что намека на прежний общественный туалет в новом облике станции нет. Таким образом, история о туалете-копии усадьбы баронессы — красивая, но, скорее всего, недостоверная.

Тем не менее, она подчеркивает изобретательность и живость городских преданий Петербурга.