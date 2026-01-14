«Зачем так портить мой внедорожник?!» — спрашивают петербуржцы, но услуга по закапыванию машины почему-то тоже востребована

Зимние месяцы в Петербурге неизменно оборачиваются для автомобилистов настоящей битвой — битвой не с пробками, а с неумолимыми сугробами.

Заветные слова, которые хотелось бы услышать каждому владельцу авто после затяжного снегопада — «ваша машина откопана» — обрели конкретную цену на рынке бесплатных объявлений.

Ценообразование в снежном плену

Жителям Фрунзенского района предлагают «спасение машины» в среднем за 850–1000 рублей.

Те, кому не посчастливилось застрять в Калининском, Выборгском, Приморском и Петроградском районах, заплатят несколько больше — тысячу рублей, если снежный плен длился ночь или две.

Однако настоящий шок ждет тех, кто возвращается из отпуска или командировки и обнаруживает на месте своего авто настоящий снежный сугроб. В этом случае за услуги «раскопщиков» придется отдать до трех тысяч рублей.

Сравнение цен вызывает закономерный вопрос о целесообразности: лопата на популярном маркетплейсе стоит в среднем 1445 рублей. Это наводит на размышления о том, насколько изменилась культура труда и стремление к экономии.

Бизнес на сугробах и истории “новоиспеченных” чистильщиков

Мнения петербуржцев о столь необычной услуге разделились, варьируясь от полного одобрения до иронии. Некоторые видят в этом новый вид занятости:

“Ничего удивительного, если есть бешенный спрос на доставщиков, то и на раскопщиков найдется, люди нонче разленились или зарабатывать стали больше..”.

Появились и любопытные истории о стихийном предпринимательстве. Один из жителей делится наблюдением:

“Кроме шуток. Во дворе дома КБ, перед Новым годом там обосновалась компания из троих алко-дедушек. Сначала дело с попрошайничеством не шло, но они продумали бизнес-план. Итог: двор чистый, сами сыты. Уже асфальт скоро новый можно укладывать — чистят снег с утра до ночи, скребут”.

Это превращение нужды в бизнес, пусть и сомнительный с точки зрения этики, демонстрирует адаптивность горожан.

Спина дороже экономии: оговорки прагматиков

Не все готовы перекладывать тяжесть уборки на чужие плечи, особенно если речь идет о качестве работы. Некоторые автолюбители настаивают на необходимости иметь собственный, качественный инвентарь:

“Спина дороже экономии на нормальных лопатах”.

Упоминается, что для частного дома требуется минимум две лопаты — скрепер и откидная, с обязательным металлическим усилением кромки.

Другие же вспоминают о не всегда добросовестной работе наемных копателей:

“Вспоминается видео, как дворник добросовестно откапывал чью-то машину и нещадно скреб по ней лопатой”.

Борьба с “брустверами” и ностальгия по прошлому

Самая большая проблема для автомобилиста — это не сам снегопад, а работа уборочной техники, которая оставляет после себя снежные валы.

“Припаркуйся, через час найди машину заблокированной бруствером из снега (по улице прошлась уборочная техника), еще час ее откапывай (повезло, если лопата есть) и не забудь заплатить за время откапывания еще 360 рублей” — описывает типичную ситуацию один из комментаторов, указывая на двойной штраф: заблокированное авто и необходимость платить за парковку.

Один из комментаторов, демонстрируя высокую степень готовности к любым погодным условиям, заявляет:

“Вожу лопату полноразмерные в машине. А также купил японский внедорожник с полным приводом и понижайкой”.

Он с ностальгией вспоминает:

“Хотя такого при Яковлеве или при Матвиенко не было”, намекая на лучшие времена снегоуборки.

Впрочем, находятся и те, кто видит в этой ситуации возможность для забавного использования тарифов:

"Закопаю машину за 3000".

“Сколько стоит закопать машину? Сосед задолбал ставить на расчищенное место”.

Ироничные предложения дополняются и более позитивными:

“Нормальная тема, и в зал ходить не надо”.

В итоге, услуга по откопке — это лакмусовая бумажка уровня сервиса и готовности жителей города делегировать рутинную работу ради экономии времени и сохранения здоровья.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.