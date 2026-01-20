Лютые морозы обрушили кассы ресторанов: почему посетители исчезли этой зимой

В январе этого года в России наблюдались рекордно низкие температуры, что может привести к уменьшению доходов ресторанов на четверть, а в отдельных случаях — и на половину.

Об этом «Постньюс» сообщила кандидат экономических наук Инна Литвиненко. Она подчеркнула, что владельцам заведений приходится сталкиваться с увеличением расходов в условиях сильных морозов.

Литвиненко отметила:

«В холода дорожает логистика, а это доставка продуктов, полуфабрикатов и сырья для производства».

По мнению эксперта, трудности коснутся не только заведений общественного питания. Воздействие морозов почувствуют на себе заведения сферы развлечений и услуг.

Ожидается, что убытки затронут кинотеатры, салоны красоты, торговые центры и парикмахерские. В таких условиях количество клиентов сокращается, что сказывается на выручке.

В то же время предприятия несут дополнительные затраты на транспортировку и отопление помещений.

В прошлом году была зафиксирована тенденция к снижению числа новых предприятий в низовой рознице. В 2025 году число закрытых точек в этом сегменте оказалось больше открытых на 33%.

Такие изменения свидетельствуют о нестабильной ситуации в сфере городского ритейла.