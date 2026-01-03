Лжевоенкоматы на проводе: телефонные мошенники «надели погоны» и обманывают россиян

В последние дни в России фиксируется новый способ обмана, связанный с военкоматами. Незнакомцы представляются сотрудниками призывной комиссии и связываются с гражданами по телефону или в мессенджерах. Людей убеждают прийти самостоятельно, мотивируя это невозможностью выслать официальное уведомление.
Дальнейшие действия аферистов — просьба предоставить паспорт, домашний адрес и номер телефона, якобы для оформления пропуска на закрытый объект. На самом деле эти сведения используются в преступных целях. Преступники могут оформить на жертву кредиты, займы, открыть фиктивные профили и совершить прочие противозаконные действия.
Гражданам рекомендуют соблюдать осторожность и ни в коем случае не передавать личные данные незнакомым лицам. При малейших подозрениях лучше лично обратиться в государственное учреждение или военкомат. Это позволит избежать риска стать жертвой мошенников.
Правоохранительные органы продолжают предупреждать о необходимости быть бдительными.
