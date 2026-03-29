Мало солнца и еще 4 причины скудного урожая крыжовника - плоды мелкие, сплошь кислятина

Крыжовник в кругах садоводов-огородников в целом считается неприхотливой культурой. Но есть несколько условий, которые он не переносит. Если их не учитывать, ягоды будут мелкими, кислыми, а урожай — скудным, делится наблюдениями автор канала "Садоёж".
1. Неправильное освещение
Крыжовник любит солнце. В тени ягоды вырастают мелкими и кислыми. Однако палящий зной он тоже не выносит: при перегреве плоды буквально запекаются, теряют вкус и сочность. В регионах с жарким летом кусты лучше сажать в полутени.
2. Избыток влаги
Засуху крыжовник переносит легче, чем переувлажнение. В низинах, на глинистых и тяжёлых почвах он страдает от застоя воды: корневая шейка загнивает, развиваются грибковые болезни. Поэтому кусты сажают на возвышенных местах, а почву мульчируют или хорошо дренируют.
3. Неподходящая кислотность почвы
Крыжовнику нужна нейтральная или слабокислая почва. На щелочных или слишком кислых грунтах он не усваивает питательные вещества — подкормки не дают результата. Кислотность регулярно проверяют и корректируют: вносят золу или доломитовую муку.
4. Загущённые посадки
Кусты не сажают близко друг к другу и обязательно проводят обрезку. Без неё крона плохо проветривается, освещение ухудшается, быстрее распространяются болезни, ягоды мельчают. Крыжовник дает плоды на побегах 2–3 лет, поэтому старые ветки регулярно срезают.
О важности обрезки говорят и дачники-комментаторы:
"Одна-единственная важная работа с крыжовником - безжалостная обрезка! Он загущается с немыслимой скоростью и хоть жалко, надо вырезать. Лучше осенью, так как весной у него рано набухают почки, их можно поломать. На взрослый куст оставляю 8-9 веток, всё! В этом году с одного куста мы собрали два ведра ягод".
5. Неподготовленность к зиме
Если с осени куст не подготовить к зиме, то результат весной-летом будет налицо. Крыжовник менее морозостоек, чем смородина. Опасны для него сильные морозы при малоснежье. Осенью кусты подкармливают фосфором и калием, проводят влагозарядный полив, а перед холодами мульчируют толстым слоем органики. Важно не сделать это слишком рано в тёплую осень, чтобы корни не прели.
