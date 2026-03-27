Вишне весной - обязательно: всего 2 компонента - и ягод видимо-невидимо, станут слаще черешни

Чем подкормить вишню весной для хорошей урожайности

Первая подкормка вишни после зимы является самой важной, так как от нее зависит развитие дерева в весенний период, цветение и завязывание урожая. На этом этапе дереву требуется не только азот, но и другие питательные элементы.

Канал «Сад, огород, лайф» рассказал о подкормке, которая состоит из двух этапов. Изначально дерево должно получить азот. Для этого понадобится:

вода – 10 литров;

коровяк – 1 кг.

При необходимости коровяк можно заменить птичьим пометом, но тогда потребуются уже другие пропорции (1:20). Органическое удобрение не должно быть свежим, иначе можно навредить вишне.

Внесение

Большое значение имеет возраст дерева. Если вишня еще молодая, то понадобится половина ведра подкормки. Для взрослого дерева достаточно будет одного ведра удобрения.

После внесения азотсодержащей подкормки можно приступать к другой. Отличным вариантом станет древесная зола. Компонент можно заделывать прямо в почву. Дозировка – 2 стакана на квадратный метр грунта.

«Зола раскисляет почву, что особенно важно для косточковых, дает калий и фосфор, но не содержит азота. Поэтому золу используют как дополнение к основной подкормке, а не вместо нее», - сообщает источник.

Рекомендации садовода:

«Нельзя вносить удобрения в сухую землю — корни получат ожог. Предварительно увлажните грунт». «Не стоит закладывать удобрения прямо к стволу — рабочие корни находятся по периметру кроны, поэтому подкормку распределяют по проекции кроны или в канавки, выкопанные по кругу».

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить черную смородину после зимы.