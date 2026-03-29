Тихие, спокойные, когти не "дерут": 5 идеальных пород кошек для квартиры
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Тихие, спокойные, когти не "дерут": 5 идеальных пород кошек для квартиры

Опубликовано: 29 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
Породы идеальных пород кошек для содержания в квартире.

Заводя питомца, стоит понимать, что разные породы имеют различный темперамент и привычки. Если одни постоянно спят, не шумят и не любят точить когти об мебель, то другие носятся, словно ураган, требуют постоянного внимания и норовят подрать коготками все поверхности, которые есть в доме. Стоит изучить повадки породы заранее.

О породах кошек, которые не доставят проблем в квартире, рассказывают на портале "РБК", стоит присмотреться к этим пушистикам.

Мечтаете о тихом питомце, который не будет портить обои и мебель, присмотритесь к 5 породам кошек.

Рэгдолл - идеальная порода для тех, кто любит спокойных питомцев. Они любят посидеть на руках, подремать на диване, при этом обожают, когда их гладят. Совершенно беспроблемная порода - не любят носиться, как угорелые, и шуметь. Как обладатели спокойного темперамента, не имеют желания постоянно точить когти о мебель.

Бирманская кошка - также отличный компаньон для квартиры. Никакого шума, разрушений и сорванных штор от них можно не ждать, просто расслабьтесь и наслаждайтесь обществом спокойного питомца. Являются умными кошками, потому хорошо понимают, что можно, а чего делать не стоит.

Персы сочетают в себе изысканную красоту и манеры. Они не будут обдирать обои и мебель, но и к себе требуют уважительного отношения со стороны хозяев. Предсказуемы, хорошо обучаемы, не любят хулиганить.

Гималайская кошка не доставит вам дома никаких проблем. Имеют лёгкий нрав, любят поиграть, могут часами гонять мячик или небольшую игрушку. Несмотря на активность, не любители точить когти в неположенном месте.

Селкирс-рекс - настоящее плюшевое чудо, а не кошка. Любят сидеть на руках, рады ласкам, а вот бегать по квартире с громким "мяу", кидаться на шторы, обои и драть мебель - не их увлечения.

Ранее издание рассказывало, какие породы кошек специалисты заводить не советуют.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью