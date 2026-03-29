Перцы "пухнут" на глазах от этой подкормки: 0,5 л под корень – и мясистые плоды таскаю ведрами, по 17 кг с квадрата

Чем подкормить перцы для богатого урожая

В период активного роста перцы направляют все силы на наращивание зелени и образование завязей. В это время они нуждаются в регулярном поливе и подкормке, поскольку питания, которое растения получают из почвы, становится недостаточно.

Опытный садовод, автор блога "Твоя дача" рекомендует простую подкормку на основе хлеба. Приготовить ее легко: возьмите буханку ржаного хлеба (или замените ее 2 горстями сухарей), нарежьте в 10-литровое ведро, залейте теплой водой.

Накройте крышкой и оставьте в темном месте на неделю. Готовый настой процедите через сито или марлю.

Как применять

Вносите "квас" 4 раза за сезон - после высадки рассады, в фазу цветения и два раза, когда начнут наливаться плоды. Подкормка напрямую влияет на вкус и внешний вид перцев. Главное правило: перед "хлебным" питанием обязательно пролейте грядки чистой отстоянной водой комнатной температуры. Это защитит нежные корни перца от ожога.

Результат

Такое удобрение не только стимулирует рост плодов, но и укрепляет иммунитет растений. Кроме того, почва становится более рыхлой и питательной. При правильном уходе урожайность впечатляет - с 1 квадратного метра можно собрать до 17 кг крепких и увесистых плодов.

Отзывы дачников

Дачница из Подмосковья Светлана рассказала, что раньше ее перцы росли медленно и давали мелкие плоды, сколько бы она ни удобряла их магазинными составами. В прошлом сезоне она решила попробовать хлебную подкормку.

"Уже после второго полива кусты заметно ожили, позеленели и пошли в рост", - отметила она.

Садовод со стажем Елена из Твери добавила, что раньше она мучилась с перцами, а теперь они сами растут как на дрожжах. Дачница внесла хлебный настой всего 3 раза за сезон, и кусты буквально ломились от плодов.

"Перцы один к одному: сочные, сладкие, стенка - палец не прокусишь! Я в шоке, если честно", - написала она.

