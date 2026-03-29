Беру 2 листа лаваша и горсть фарша: Готовлю классный рулет для гостей за 30 минут
Беру 2 листа лаваша и горсть фарша: Готовлю классный рулет для гостей за 30 минут

Опубликовано: 29 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт приготовления сытного рулета.

Тонкий лаваш чаще всего используется как хлеб, его подают к мясу, салатам, овощным блюдам. Но можно на его основе приготовить нереальную закуску, достойную крутого ресторана.

Как приготовить вкусный рулет из лаваша с сырно-мясной начинкой рассказывают на канале "Простые рецепты", угощение можно поставить на стол в праздник, а можно порадовать им домашних к ужину.

Для приготовления вкусного рулета из лаваша с мясом и сыром нужно:

  • 400 г мясного фарша;
  • 2 яйца;
  • 2 листа тонкого лаваша;
  • 300 г твёрдого сыра;
  • соль и специи - по вашему вкусу;
  • горсть зёрен кунжута.

Способ приготовления вкусного рулета

  1. В первую очередь подготовим начинку. В одной миске смешаем фарш с яйцом, солью и специями.
  2. В другую миску натрём сыр.
  3. 1 лист лаваша разложим на столе и густо присыплем тёртым сыром (горсть сыра отложим), накроем вторым листом лаваша.
  4. Поверх второго слоя лаваша выложим мясной фарш с солью, специями и яйцом, разровняем его ложкой.
  5. Придерживая ладонями, сворачиваем в плотный рулет, укладываем на противень, выстланный пергаментом.
  6. Заготовку из лаваша сверху смазываем взбитым сырым яйцом, это поможет образованию румяной корочки.
  7. Посыплем рулет кунжутом и отправим в духовой шкаф на 30 минут при 180 градусах нагрева (разогреть духовку до нужной температуры лучше заранее, иначе время приготовления рулета может увеличиться).
  8. Вытаскиваем рулет из духовки спустя полчаса и посыпаем оставшимся тёртым сыром, убираем готовиться ещё на 5-7 минут при таком же нагреве, сыр должен расплавиться.

Готовый рулет с мясом и сыром нарезаем на порционные куски и подаём к столу. Он вкусный и сытный, станет прекрасным вариантом ужина для семьи.

Автор:
Марина Котова
Полезное
