Беру 2 листа лаваша и горсть фарша: Готовлю классный рулет для гостей за 30 минут

Тонкий лаваш чаще всего используется как хлеб, его подают к мясу, салатам, овощным блюдам. Но можно на его основе приготовить нереальную закуску, достойную крутого ресторана.
Как приготовить вкусный рулет из лаваша с сырно-мясной начинкой рассказывают на канале "Простые рецепты", угощение можно поставить на стол в праздник, а можно порадовать им домашних к ужину.
Для приготовления вкусного рулета из лаваша с мясом и сыром нужно:
- 400 г мясного фарша;
- 2 яйца;
- 2 листа тонкого лаваша;
- 300 г твёрдого сыра;
- соль и специи - по вашему вкусу;
- горсть зёрен кунжута.
Способ приготовления вкусного рулета
- В первую очередь подготовим начинку. В одной миске смешаем фарш с яйцом, солью и специями.
- В другую миску натрём сыр.
- 1 лист лаваша разложим на столе и густо присыплем тёртым сыром (горсть сыра отложим), накроем вторым листом лаваша.
- Поверх второго слоя лаваша выложим мясной фарш с солью, специями и яйцом, разровняем его ложкой.
- Придерживая ладонями, сворачиваем в плотный рулет, укладываем на противень, выстланный пергаментом.
- Заготовку из лаваша сверху смазываем взбитым сырым яйцом, это поможет образованию румяной корочки.
- Посыплем рулет кунжутом и отправим в духовой шкаф на 30 минут при 180 градусах нагрева (разогреть духовку до нужной температуры лучше заранее, иначе время приготовления рулета может увеличиться).
- Вытаскиваем рулет из духовки спустя полчаса и посыпаем оставшимся тёртым сыром, убираем готовиться ещё на 5-7 минут при таком же нагреве, сыр должен расплавиться.
Готовый рулет с мясом и сыром нарезаем на порционные куски и подаём к столу. Он вкусный и сытный, станет прекрасным вариантом ужина для семьи.
Ранее издание рассказывало, как можно приготовить вкусные роллы из крабовых палочек всего за 10 минут.