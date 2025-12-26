Маникюр-волшебство: как загадочные ногти-звезды заставили всех говорить о себе

Эксперты рассказали, какой маникюр лучше всего выбрать для новогодних праздников.

В начале 2026 года любители оригинального маникюра увлеклись новым направлением в нейл-дизайне — стилем, который носит название «Ледяное северное сияние».

Этот вариант оформления ногтей стал популярен в соцсетях в период праздников: его основной отличительной чертой является игра цветных бликов, повторяющих эффект северного сияния.

Мастер маникюра Эвелин Лимв в беседе с изданием Newbeauty.com. охарактеризовала этот стиль как «слияние нейл-арта, дизайна и техники в одном образе».

Для создания такого дизайна используются несколько материалов сразу: здесь находят место магнитный лак, хромовая пудра, блестки и голографическая пленка.

Последняя нарезается тонкими полосками и именно она позволяет добиться характерного сияния на поверхности ногтей.

Оттенки выбираются преимущественно в прохладной гамме — серебристые, жемчужные и синие, добавляя объемность и дополнительное мерцание под разными углами света.

Маникюр в стиле «Ледяное северное сияние» можно попробовать выполнить и самостоятельно, однако потребуется внимательность и терпение.

В качестве основы используется белый лак и магнитное покрытие холодного оттенка; магнит при этом применяется для создания концентрированного блеска в центре. После этого поверх наносят хромовую пудру с перламутровым отливом.

Следующим шагом идут зеркальные блестки и голографическая пленка — её располагают либо по центру, либо равномерно по всей длине ногтевой пластины.

Все этапы фиксируются прозрачным гель-лаком. По совету специалиста, для равномерного распределения геля рекомендуется примерно на 15 секунд перевернуть руку ладонью вниз, перед финальным покрытием глянцевым топом.

Особую популярность этому направлению придает и совпадение цветовой гаммы с тенденциями будущего года: сочетание синих, серебристых и голографических эффектов перекликается с космическими мотивами, востребованными в 2026 году.

Кроме того, выбранные материалы гармонируют с оттенком Cloud Dancer, который объявлен официальным цветом наступающего года.

