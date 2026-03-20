Маркетплейсы как налоговый двигатель: Корабельников о 375 млн в бюджет Петербурга
Маркетплейсы как налоговый двигатель: Корабельников о 375 млн в бюджет Петербурга

Опубликовано: 20 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Оборот интернет-торговли в России в 2025 году составил 11,5 трлн рублей.

Вице‑губернатор Петербурга Алексей Корабельников выступил на Петербургском налоговом форуме, сообщив, что маркетплейсы в 2025 году пополнили городской бюджет на 375 млн рублей.

По его словам, цифровая экономика развивается динамично: оборот онлайн‑торговли в России в прошлом году достиг 11,5 трлн рублей. При этом правительство города рассматривает маркетплейсы как налоговых агентов.

Корабельников также предложил усилить взаимодействие с цифровыми платформами, чтобы обеспечить полную уплату налогов их контрагентами, и поднял вопрос о справедливом распределении налогов, собираемых площадками, между бюджетами субъектов РФ.

Он уточнил, что предложил использовать скоринг ФНС как критерий допуска предпринимателей к использованию госимущества и бюджетных средств в любой форме — субсидий, льготных займов, налоговых преференций и т.п., с тем чтобы такие преференции получали исключительно добросовестные бизнесы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
