Пассажиры вздохнут с облегчением: на «коричневой» ветке метро Петербурга появились первые интервальные часы

На станции метро «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена появились первые интервальные часы. Они размещены над въездом в тоннель, сообщает Telegram-канал «Подземник».
Новое табло выполнено из двух частей: основная показывает время, а меньшая — прошедший с момента ухода последнего состава интервал.
Появление такого оборудования позволяет машинистам более точно координировать движение поездов. Если возникает необходимость, они могут выбирать более подходящий ритм: ускорять движение либо, напротив, корректировать график в сторону замедления.
Такой подход способствует соблюдению расписания и повышению удобства для пассажиров.
Ранее стало известно, что открытие станции метро «Юго-Западная» запланировано на конец текущего года.