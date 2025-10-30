Городовой / Город / Пассажиры вздохнут с облегчением: на «коричневой» ветке метро Петербурга появились первые интервальные часы
Пассажиры вздохнут с облегчением: на «коричневой» ветке метро Петербурга появились первые интервальные часы

Опубликовано: 30 октября 2025 22:45
На одной из линий петербургского метро начали устанавливать интервальные часы, информирующие пассажиров о времени до прибытия следующего поезда.

На станции метро «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена появились первые интервальные часы. Они размещены над въездом в тоннель, сообщает Telegram-канал «Подземник».

Новое табло выполнено из двух частей: основная показывает время, а меньшая — прошедший с момента ухода последнего состава интервал.

Появление такого оборудования позволяет машинистам более точно координировать движение поездов. Если возникает необходимость, они могут выбирать более подходящий ритм: ускорять движение либо, напротив, корректировать график в сторону замедления.

Такой подход способствует соблюдению расписания и повышению удобства для пассажиров.

Ранее стало известно, что открытие станции метро «Юго-Западная» запланировано на конец текущего года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
