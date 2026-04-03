Маткапитал Петербурга открывает новые возможности: пора ставить новые окна и двери

За последние годы петербургский парламент значительно расширил возможности использования регионального материнского капитала.

В Санкт-Петербурге региональный материнский капитал теперь разрешено использовать на покупку современных окон и дверей для дачных домов. Об этом сообщили в пресс-службе городского Заксобрания.

Поддержка инициативы

Комитет по законодательству петербургского парламента одобрил предложение группы депутатов о включении средств маткапитала на приобретение окон и дверей для садовых домов.

Парламентарии неоднократно получали обращения от родителей с просьбой расширить применение капитала на эти цели, имея в виду дома в Петербурге и Ленинградской области.

Статистика и развитие

По данным, около 93% садовых домов жителей Петербурга расположены в Ленобласти, небольшая часть — в городе.

Садоводства активно развиваются, включая инженерные коммуникации, и здесь есть договоренность с соседним регионом.

Как пояснил глава комитета по законодательству Всеволод Беликов, возможности использования маткапитала постепенно расширяются для обустройства домов и дач, которые многодетные семьи покупают в Ленобласти.

Расширение возможностей

За последние годы петербургский парламент увеличил число направлений расходования регионального маткапитала до 13, включая улучшение жилья (строительство, ремонт, покупка земли, подключение сетей, установка окон и дверей), оплату медицины, покупку семейного авто и обучение многодетных родителей.

В 2026 году сумма капитала достигла 224,6 тысячи рублей.