Max против Telegram и WhatsApp: «Лаборатория Касперского» показала, кто реально лезет в ваш телефон
Max против Telegram и WhatsApp: «Лаборатория Касперского» показала, кто реально лезет в ваш телефон

Опубликовано: 13 сентября 2025 17:13
человек в мессенджере
Фото: Городовой.ру

Результат удивит и скептиков, и сторонников иностранных платформ.

«Лаборатория Касперского» вскрыла то, о чём многие догадывались: мессенджеры собирают у пользователей доступы направо и налево.

Но новый российский Max оказался в этой гонке почти аскетом — он просит минимум разрешений, хотя его демонизируют в Сети.

Кто требует больше всего

Telegram запрашивает камеру, микрофон, контакты, буфер обмена, СМС и даже точное местоположение с привязкой к Wi-Fi. WhatsApp ещё агрессивнее: в нагрузку к стандартному набору он хочет Bluetooth, NFC и полный доступ к журналу звонков.

Что делает Max

Российский мессенджер ограничился базовым: микрофон, номер телефона и камера. К слову, именна последней чаще всего пугают в Сети, показывая, что на смартфонах с выдвижным объективом и установленным Max тот активируется самостоятельно.

К СМС, буферу обмена и профилю пользователя он даже не притрагивается. Из 25 возможных разрешений Max не просит сразу 11 — рекорд на фоне конкурентов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
