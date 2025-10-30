Бывший завод «Дженерал Моторс» в Шушарах оживает: раскрыты подробности запуска

Новости по теме

Над заводом Toyota в Шушарах сгущаются тучи: убытки растут, работы для местных нет

Перейти

5 блюд, которые всегда готовили в Ленинграде на Новый год: их обязательно стоит попробовать в 2025 году

Перейти

Эти 5 блюд всегда всегда готовили в Ленинграде на Новый год: их стоит попробовать и в 2025 году

Перейти

Шушары, Мурино и еще пять районов Петербурга﻿ с дурной репутацией: жилье там лучше не покупать

Перейти

Петербург под роспись: нейросеть обнаружила более 1700 разрисованных фасадов в 2025 году

Перейти