Бывший завод «Дженерал Моторс» в Шушарах оживает: раскрыты подробности запуска
Бывший завод «Дженерал Моторс» в Шушарах оживает: раскрыты подробности запуска

Опубликовано: 30 октября 2025 14:30
В 2025 году в Шушарах запланирован запуск промышленного предприятия на базе бывшего завода General Motors.

Власти Петербурга подтвердили, что перезапуск бывшего автозавода в Шушарах запланирован на следующий год. Об этом заявил Александр Ситов, возглавляющий комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Он подчеркнул, что серьезных задержек по срокам открытия не ожидается, несмотря на существующие трудности.

Планируется, что с 2026 года предприятие перейдёт к производству нескольких моделей автомобилей: предполагается запуск от трех до пяти вариантов.

В то же время проводятся подготовительные работы и на другом объекте — бывшем заводе, где ранее выпускались автомобили Toyota.

Власти города рассчитывают, что работа на этом предприятии возобновится к концу 2025 года.

Юлия Аликова
Город
