Бывший завод «Дженерал Моторс» в Шушарах оживает: раскрыты подробности запуска

Власти Петербурга подтвердили, что перезапуск бывшего автозавода в Шушарах запланирован на следующий год. Об этом заявил Александр Ситов, возглавляющий комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Он подчеркнул, что серьезных задержек по срокам открытия не ожидается, несмотря на существующие трудности.
Планируется, что с 2026 года предприятие перейдёт к производству нескольких моделей автомобилей: предполагается запуск от трех до пяти вариантов.
В то же время проводятся подготовительные работы и на другом объекте — бывшем заводе, где ранее выпускались автомобили Toyota.
Власти города рассчитывают, что работа на этом предприятии возобновится к концу 2025 года.