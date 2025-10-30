Петербург зазвучал иначе: LUNEN FELD и Диана Арбенина посвятили городу совместную песню

31 октября состоится премьера песни «Белые ночи», подготовленной фронтменом группы LUNEN FELD Романом Емельяновым и солисткой «Ночных снайперов» Дианой Арбениной.
Уже за неделю до выхода появилась возможность предварительно добавить композицию в плейлист, чтобы одним из первых ознакомиться с новинкой. Об этом участники проекта сообщили в преддверии релиза.
«Если испытывать то, что называется чувством ностальгии, то так, как в этой песне!
Такой был и таким останется мой Питер — самый хулиганский, нежный и опасный рок-н-ролльный город на Земле!»
— цитирует Диану Арбенину 78.ru.
Роман Емельянов отметил, что данная песня отличается как своей историей появления, так и внутренним содержанием. По его словам, процесс создания композиции проходил необычно:
«Бывают треки, которые кропотливо высекаются из камня нот и рифм, а этот словно вёл всех участников за собой от начала и до конца.
В нём зашиты светлая грусть и любовь. Не только к человеку, но и городу»,
— подчеркнул он.
Съёмки ролика для песни прошли в живописных районах Москвы и Санкт-Петербурга. Создатели отмечают, что клип усиливает общее настроение композиции.