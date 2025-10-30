Городовой / Город / Петербург зазвучал иначе: LUNEN FELD и Диана Арбенина посвятили городу совместную песню
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург переписывает погодные рекорды: что принесет ноябрь‑2025 и чем удивит Город
В Петербурге пасынков и падчериц зачтут для статуса многодетной семьи: кого это выручит Город
В Петербурге хозяевам питомцев закрутили гайки: какие правила стали строже и что теперь придется соблюдать Город
Бывший завод «Дженерал Моторс» в Шушарах оживает: раскрыты подробности запуска Город
Тыквы, мыши и протокол: юрист предупредил, какие атрибуты к Ночи всех святых обернутся штрафом Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Петербург зазвучал иначе: LUNEN FELD и Диана Арбенина посвятили городу совместную песню

Опубликовано: 30 октября 2025 14:45
Петербург зазвучал иначе: LUNEN FELD и Диана Арбенина посвятили городу совместную песню
Петербург зазвучал иначе: LUNEN FELD и Диана Арбенина посвятили городу совместную песню
Городовой ру

Премьера песни «Белые ночи» назначена на пятницу и пройдет на многих цифровых платформах.

31 октября состоится премьера песни «Белые ночи», подготовленной фронтменом группы LUNEN FELD Романом Емельяновым и солисткой «Ночных снайперов» Дианой Арбениной.

Уже за неделю до выхода появилась возможность предварительно добавить композицию в плейлист, чтобы одним из первых ознакомиться с новинкой. Об этом участники проекта сообщили в преддверии релиза.

«Если испытывать то, что называется чувством ностальгии, то так, как в этой песне!
Такой был и таким останется мой Питер — самый хулиганский, нежный и опасный рок-н-ролльный город на Земле!»

— цитирует Диану Арбенину 78.ru.

Роман Емельянов отметил, что данная песня отличается как своей историей появления, так и внутренним содержанием. По его словам, процесс создания композиции проходил необычно:

«Бывают треки, которые кропотливо высекаются из камня нот и рифм, а этот словно вёл всех участников за собой от начала и до конца.
В нём зашиты светлая грусть и любовь. Не только к человеку, но и городу»,

— подчеркнул он.

Съёмки ролика для песни прошли в живописных районах Москвы и Санкт-Петербурга. Создатели отмечают, что клип усиливает общее настроение композиции.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью